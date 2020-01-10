黃旭華、曾慶存獲2019年中國最高科技獎　習近平現身頒獎

1月10日上午，中共中央、國務院在北京舉行國家科學技術獎勵大會。據悉，2019年中國科學技術獎共評選出296個項目和12名科技專家。其中，中國工程院院士黃旭華和中國科學院院士曾慶存分獲國家最高科學技術獎。 習近平、李克強、王滬寧、韓正等出席大會併為獲獎者頒獎。

黃旭華，1924年2月24日生，原籍廣東省揭陽市，出生於廣東省汕尾市，中國工程院院士，中國第一代攻擊型核潛艇和戰略導彈核潛艇總設計師，被譽為「中國核潛艇之父」。

黃旭華原本的志向是從醫救人，但在抗戰期間，中國被日軍戰機轟炸的經歷，讓他萌生了學航空學造軍艦用科學救國的想法。此後，他考取了上海交通大學造船系。

1958年，作為國家最高機密的中國核潛艇工程正式立項。這項絕密工程選中了當時34歲的黃旭華，他成了最早研製核潛艇的29人之一。據了解，在核潛艇極限深潛試驗中，黃旭華親自上艇參與試驗，成為當時世界上核潛艇總設計師親自下水做深潛試驗的第一人。

黃旭華原本的志向是從醫救人，但在抗戰期間，中國被日軍戰機轟炸的經歷，讓他萌生了學航空學造軍艦用科學救國的想法，考取了上海交通大學造船系，並最終投身潛艇研製。（網絡圖片）

曾慶存，1935年5月4日生，廣東陽江人，大氣動力學家、地球物理流體動力學家，中國科學院院士、俄羅斯科學院外籍院士、第三世界科學院院士，中國科學院大氣物理研究所研究員、博士生導師。

曾慶存是中國氣象預報事業的泰斗，他在國際上首創了半隱式差分法，成功用於短期數值天氣預報，開啟了數值天氣預報應用的先河。上世紀五十年代，中國派一批人才去蘇聯學習氣象專業。成績優異的曾慶存就是其中之一，他師從氣象學大師基別爾，學成歸國後即投身中國氣象事業。

據瞭解，經過曾慶存及其帶領團隊的長期努力，上世紀90年代中期，中國數值天氣預報也達到發達國家水準。此外，曾慶存也是中國最早從事氣象遙感衛星研究的科學家之一。

曾慶存是中國氣象預報事業的泰斗，他在國際上首創了半隱式差分法。（網絡圖片）

據悉，中國科學技術獎勵每年評審一次，三大獎每年授獎總數不超過300項。

2019年中國科學技術獎共評選出296個項目和12名科技專家。

其中包括：

中國自然科學獎46項：一等獎1項，二等獎45項；中國技術發明獎65項：一等獎3項，二等獎62項；中國科學技術進步獎185項：特等獎3項，一等獎22項（含創新團隊1項），二等獎160項。

10名外籍科學家獲得中華人民共和國國際科學技術合作獎。

（綜合報道）