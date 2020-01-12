【2020台灣大選．觀察】蔡英文大獲全勝　國台辦回應未留對話選項

1月11日，蔡英文以超過800萬得票大比例勝選，連任台灣總統，國民黨籍參選人韓國瑜未能逆轉局勢，鎩羽而歸。 當晚，大陸國台辦就選舉結果進行回應，以兩個「堅持」三個「堅決」做出強硬表態，似有意迴避當晚早些時候蔡英文當選後的對話呼籲。

國務院台辦發言人馬曉光當晚的回應僅兩句話。第一句延續中共最高領導人習近平一年前在《告台灣同胞書》發表40周年大會上的強硬姿態，稱「我們堅持『和平統一、一國兩制』基本方針，堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的『台獨』分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福祉。」

國務院台辦發言人馬曉光。（資料圖片）

第二句話，馬曉光雖然表明願意對話的姿態，但是對話是在「九二共識」、反對「台獨」的基礎上，對話的對象是「台灣同胞」，而不是已經列入「台獨」的台灣政治勢力。

「兩岸關係和平發展是促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路，需要兩岸同胞共同努力和推動。我們願在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，與台灣同胞一道推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，共同開創中華民族偉大復興的光明前景。」

與4年前蔡英文首次當選時北京的反應形成鮮明對照。這一嚴厲態度可以說毫不意外。

4年前，蔡英文首次當選，再度實現台灣的一次政黨輪替。彼時，大陸國台辦隨即做出回應，給出三句話：第一，給予馬英九在位8年以正面評價，呼籲新政府上台要「倍加珍惜」當下局面；第二，表明大陸對台方針立場，即反對任何形式的分裂活動，維護國家主權和領土完整；第三，對蔡英文政府敞開大門，只要承認「一國」，大陸願意談。

但是，蔡英文上台以來，兩岸關係出現嚴重倒退。

蔡英文經濟政策上採取「新南向政策」以對衝台灣對大陸市場的依賴，在政治拒絕承認「九二共識」對大陸多采取不明確立場，到選戰前夕的2019年，兩岸更是齟齬不斷，嚴重對立起來。

去年1月，習近平在《告台灣同胞書》40周年大會上發表講話。（資料圖片）

2019年初，習近平在《告台灣同胞書》40周年大會向台灣喊話，呼籲「探索『兩制』台灣方案」，並暗示統一台灣時間表，警告「絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」，「不容任何外來干涉」。蔡英文隨即強硬回擊，首次明確拒絕「九二共識」「一國兩制」。

繼而，大陸赴台自由行被取消，赴台參評金馬獎被喊停，台灣邦交國在大陸壓力下雪崩，蔡英文則在香港反修例運動期間大發議論令北京震怒……2019年末，蔡英文強推國安五法，在任期結束之前又草率要求立法院「三讀」《反滲透法》，矛頭直指大陸干預台灣大選。北京以製造「綠色恐怖」進行口水仗。

這已經讓北京對蔡英文政府充滿了敵視甚至憤怒情緒。2020年新年伊始，國台辦主任劉結一炮轟民進黨當局，推行「去中國化」、歪曲「一國兩制」、升高兩岸對立、阻撓破壞兩岸交流合作等倒行逆施，在島內越來越不得人心。

國台辦主任劉結一此前炮轟民進黨當局，推行「去中國化」、歪曲「一國兩制」。（資料圖片）

在此背景下，蔡英文再度當選，北京又會作何感想？恐怕，在北京看來，這一選舉結果只會助長蔡英文在去中國化、推行實質台獨的道路上越走越遠。

就在此次當選連任的當晚，蔡英文即舉行記者會公開回應兩岸關係，言辭激烈地喊話大陸在「和平、對等、民主、對話」基礎上重啟良性互動，「和平，就是對岸必須放棄對台灣的武力威脅；對等，就是雙方都互不否認彼此存在的事實；民主，就是台灣的前途要由兩千三百萬人決定；對話，就是雙方能坐下來談未來關係的發展」，而不是台灣人民用選票所拒絕的「一國兩制」。她更回擊稱絕不會屈服於威脅恫嚇，「要台灣在主權上讓步，吞下台灣無法接受的條件，面對對岸試圖片面改變台海現狀，台灣別無選擇，必須持續強化民主防衛機制，並且建立足以保衛台海安全的國防力量。」

也正是考慮台灣政治勢力「武力拒統」的可能，北京一直沒有放棄使用武力實現統一，近年這些呼聲也越來越大。蔡英文在未來長期執政的現實，將不斷刺激北京採取更多有威懾力的措施。也許，兩岸關係反覆與對峙升級將成為未來大概率事件。