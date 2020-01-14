甘肅人事調整密集　中央候補委員陳青任省政協副主席

撰文：蘇子牧
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1月13日下午，政協甘肅省召開大會，選舉陳青為政協甘肅省第十二屆委員會副主席，選舉王建太為政協甘肅省第十二屆委員會秘書長。另外，選舉王世華、李如檀、張永賢、譚岳衡為政協甘肅省第十二屆委員會常務委員。
陳青自從政以來，大部分時間都在甘肅任職（微博@微博甘肅）
資料顯示，陳青是一名女性幹部，生於1960年6月，浙江義烏人，是十九屆候補中央委員，為甘肅省委常委、宣傳部部長。
陳青此前一直在甘肅工作，曾有組織、紀檢、宣傳系統工作經歷。
她早期在省總工會、省委組織部工作，1995年12月掛職任白銀市靖遠縣委副書記，任該職5年多，期間升任正縣級。
2001年6月，陳青調任武威市委組織部部長，年底躋身市委常委，晉升副廳級，次年任市委副書記、市紀委書記，從事3年紀檢工作，期間於2004年赴中紀委掛職半年，任中共黨風廉政建設室副主任。
2005年11月，陳青轉入宣傳系統，任甘肅省委宣傳部副部長，2008年2月兼任省精神文明建設指導委員會辦公室主任，並明確為正廳級。2009年1月，她調任甘肅省廣電局，任省廣電總枱台長、黨委副書記、管委會主任，後兼任省廣電網絡有限責任公司董事長、黨委書記。
2013年初，陳青再次赴任地方，任隴南市長，2017年5月晉升省委常委，躋身省部級，次月任省委宣傳部部長至今。
近來，甘肅省已有多次人事調整。（VCG）
梳理發現，近一個月來，甘肅省政協已有多人調整。
其中包括，甘肅省委常委、統戰部長馬廷禮，兼任省政協黨組副書記；此前任金昌市委書記王建太，任省政協黨組成員、機關黨組書記；此前任蘭州大學黨委書記袁佔亭，任甘肅省政協黨組成員。