【01直播】海關總署：去年中美貿易總額3.73萬億元　按年跌10.7%

國務院新聞辦公室於今日（14日）10時舉行新聞發布會，海關總署副署長鄒志武介紹2019年全年進出口情況並答記者問。 鄒志武透露，2019年中國外貿進出口總值31.54萬億元（人民幣．下同），按年增長3.4%。去年全年中美雙邊貿易總額3.73萬億元人民幣，按年下跌10.7%。

國務院新聞辦召開新聞發佈會，海關總署公布了2019年中國外貿進出口相關情況。（01直播截圖）

【10:22】據海關總署介紹，2019年中國外貿發展呈現了總體平穩、穩中提質的態勢。具體看有六方面特點：一是進出口規模逐季攀升，創歷史新高。2019年一至四季度進出口值分別為7.03萬億元、7.68萬億元、8.26萬億元、8.59萬億元。

其中，12月份當月達到了3.01萬億元。其中，出口1.67萬億元，按年增長9%；進口1.34萬億元，按年增長17.7%。12月當月外貿進出口、出口、進口規模都創下月度歷史峰值。

二是主要貿易夥伴位次發生變化，東盟成為中國第二大貿易夥伴。2019年，第一大貿易夥伴仍然是歐盟，對歐盟進出口4.86萬億元，增長8%；對東盟進出口4.43萬億元，增長14.1%；對美國進出口3.73萬億元，下降10.7%；第四大貿易夥伴是日本，對日本進出口2.17萬億元，增長0.4%。

此外，中國對「一帶一路」沿線國家進出口9.27萬億元，增長10.8%，高出整體增速7.4個百分點。

海關總署副署長鄒志武在新聞發布會回答記者提問。（01直播截圖）

三是外貿經營主體位次也發生變化，民營企業成為中國第一大外貿主體。2019年，民營企業進出口13.48萬億元，增長11.4％，佔中國外貿總值的42.7％，比2018年提升3.1%，超過外商投資企業首次成為中國最大外貿經營主體。其中，出口8.9萬億元，增長13%；進口4.58萬億元，增長8.4%。外商投資企業進出口12.57萬億元，佔中國外貿總值的39.9%。國有企業進出口5.32萬億元，佔16.9%。

四是貿易方式結構優化，一般貿易進出口比重提升。2019年，中國一般貿易進出口18.61萬億元，增長5.6％，佔中國外貿總值的59％，比2018年提升1.2個百分點。其中，出口9.95萬億元，增長7.8%；進口8.66萬億元，增長3.1%。加工貿易進出口7.95萬億元，下降5.1%，佔25.2%。

五是出口商品以機電產品和勞動密集型產品為主，機電產品所佔比重接近六成。去年，中國機電產品出口10.06萬億元，增長4.4%，佔出口總值的58.4%。其中，電器及電子產品出口4.63萬億元，增長5.4%；機械設備2.87萬億元，增長1.4%。同期，紡織服裝等7大類勞動密集型產品出口3.31萬億元，增長6.1%。

六是鐵礦砂、原油、天然氣、大豆等大宗商品進口量增加。中國進口鐵礦砂10.69億噸，增加0.5%；進口原油5.06億噸，增加9.5%；進口天然氣9656萬噸，增加6.9%；進口大豆8851萬噸，增加0.5%。此外，肉類產品進口增長比較快，全年進口豬肉210.8萬噸，增加75%；進口牛肉165.9萬噸，增加59.7%。

【10:08】2019年中國外貿進出口總值31.54萬億元，按年增長3.4%。其中，出口17.23萬億元，增長5%；進口14.31萬億元，增長1.6%；貿易順差2.92萬億元，擴大25.4%。全年進出口、出口、進口均創歷史新高。