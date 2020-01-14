中國「牛級推力霍爾推力器」首點火成功　可支援衛星軌道機動轉移

據國務院國資委1月14日消息，中國首款20千瓦大功率霍爾推力器成功完成點火試驗，實現了中國霍爾電推力器推力從毫牛級向牛級的跨越。

報道稱，中國航天科技集團六院801所近日研製的20千瓦大功率霍爾推力器成功完成點火試驗，點火時間累計達8小時，點火次數超過30次。試驗過程中，推力器點火可靠，運行平穩，工作參數穩定，實測推力1牛，比衝3,068秒，效率大於70%，性能指標達到國際先進水平。

據悉，該推力器在設計中採用了空心陰極中置、磁屏蔽長壽命等新技術。研製中先後攻克大電流空心陰極、輕質小型化加速器、高效熱管理、高壓大功率穩定放電等關鍵技術，具有推力大、比沖高、工作壽命長、可靠性高等特點，可為大型GEO（地球靜止軌道）衛星、中型/重型全電推平台、深空探測器、地球軌道空間運輸平台、太空擺渡車等航天器的軌道機動轉移，在軌位保和姿態控制等任務提供高效動力支撐。

據瞭解，霍爾推力器，又稱霍爾效應推力器。在推力器中推進劑被電場加速，霍爾推力器將電子約束在磁場中，並利用電子電離推進劑，加速離子產生推力，並中和羽流中的離子。

霍爾推力器是一種先進的電推進裝置，被廣泛應用在衛星位置保持和姿態控制領域，並以其結構簡單、高比衝、高效率（可達60%以上）等優點成為未來空間飛行器的首選推進裝置之一。