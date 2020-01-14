貴州貧病女大學生離世　為救弟弟曾5年只吃辣椒拌飯體重僅43斤

13日，貴州一名貧困女大學生吳花燕不幸離世，她身患重病、體重一度跌至43斤。 據悉，吳花燕是貴州盛華職業學院學生，父母雙亡，與弟弟相依為命。為照顧相依為命的弟弟，吳花燕極度節儉，曾一天只吃2元的米飯，有5年時間，唯一的下飯菜就是糟辣椒（一種辣椒調味品）。

吳花燕身世淒苦，4歲時，母親就患重病去世。2014年，吳花燕升入高中時，父親患上肝硬化，因沒錢醫治也撒手人寰。此後吳花燕和弟弟只能寄宿在同樣很貧困的大伯家，依靠300元的貧困戶低保維持生計，然而吳花燕的弟弟吳江龍此後又患上間歇性精神病發作。

為了省錢過日子照顧弟弟，吳花燕極為節儉，「最困難的一次是一天只吃了一個饅頭，用糟辣椒拌白米飯吃了5年」。

吳花燕是貴州盛華職業學院學生。（吳花燕微博）

由於長期的營養不良，吳花燕高三身體開始出現明顯的病狀，整日掉頭髮、掉眉毛，到2017年底，吳花燕失眠無力，腳腫起瘡，最後連正常走路都成了問題，而體重一度跌至43斤（約21.5公斤），身高只有1.35米。

按照醫生的說法，吳花燕的三個心臟瓣膜都有嚴重問題，但手術的費用高達20多萬元。吳花燕得知治療費用高昂後，表示要放棄治療。

不過，此後媒體報道了吳花燕的故事，在社會上引起了巨大反響，網民發起眾籌，為她籌集了47萬元，當地政府亦撥出兩萬元急難救助資金。

吳花燕的三個心臟瓣膜都有嚴重問題。（網絡圖片）

吳花燕此後在貴陽市第二人民醫院心胸外科接受治療，然而病情加重，於去年11月初轉入貴州醫科大學附屬醫院，最終在1月13日下午離世，年僅24歲。

有公益組織籌款百萬僅給吳花燕兩萬元

據澎湃新聞報道稱，一家名為「9958兒童緊急救助中心」的公益機構曾在未告知吳花燕家屬後，以吳花燕的名義用兩個平台籌集了四十萬元。另有消息指，該機構共募集百萬元，但僅給吳花燕兩萬元。

還有視頻平台在吳花燕不知情的情況下，以「護燕行動」之名用二維碼收款，聲稱募集的四十五萬已轉交吳花燕。但吳花燕的親屬指沒有收到過這筆錢。

據報道，這些所謂的公益行為曾讓吳花燕寒心，令其徹夜難眠。

吳花燕的故事此前經媒體報導後，引起了社會關注。（網絡圖片）

值得一提的是，央視於1月12日播放反腐紀錄片《國家監察》，內裏提到貴州原副省長王曉光的貪腐內情。紀錄片稱，除了受賄數額巨大，還收受四千多瓶茅台的受賄，為銷毀贓物，還將茅台倒入下水道。而另一名貪官、中國國有金融企業華融原董事長賴小民被查出在一處房屋保險櫃內藏有兩億元的現金。

因貧病而死的吳花燕和因巨腐而入獄的王曉光、賴小民的經歷對比，可謂反差強烈，無怪乎不少網民感嘆：「朱門酒肉臭 路有凍死骨」。