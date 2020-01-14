【全員備戰】國乒寒冬軍訓衝刺東京奧運　劉國梁：農曆新年不放假

為了備戰2020東京奧運會，中國乒乓球隊144人周一（13日）到北京郊區某軍事體育訓練中心，開始為期一周的軍訓。 曾擔任國乒總教練、現任中國乒乓球協會主席劉國梁表示，這次除了國家一隊、二隊的隊員，教練、隊醫乃至協會工作人員等國乒相關人員全部參與到軍訓當中。

國家乒乓球隊在北京某軍事體育訓練中心開始為期一周的軍訓。（新華社）

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全隊無休 教練隊醫同參與

按照國乒隊的東京奧運會備戰安排，這個農曆新年假期保持訓練，全隊無休，其中除夕當日（24日）全天訓練，初一半天訓練，初二上午便要結隊出發，前往歐洲參加德國公開賽。劉國梁認為在奧運年的時候，大家已經忘記了過年的感覺。「還有半年，打完東京奧運會之後再補過春節吧。」

據悉，以前軍訓只有運動員參與，但這次除了隊員，教練和乒協工作人員也都納入軍訓範圍內。劉國梁覺得，教練員和協會人員都是國乒的一部分，只是分工不同。「這是延續國乒好傳統，通過軍訓增強凝聚力、戰鬥力和團結精神，也希望能通過軍訓讓大家靜下心來思考，以最高、最嚴的標准，結合奧運備戰需要。」

中國乒協主席劉國梁。（新華社）

至於為何在奧運備戰的緊要關頭安排軍訓，劉國梁稱，正是因為東京奧運會的比賽任務非常重、挑戰非常大，才特意把軍訓放在最後的衝刺階段，通過向部隊學習，把軍人的精神結合到備戰當中，再帶到賽場之上。他還說，在大賽當中，思想上、精神上的准備比技戰術更重要。

一周前日本乒協公布奧運陣容，劉國梁看到名單後稱，這早在其意料之中，「奧運備戰，我們不僅僅做一套方案，還有兩套，甚至三套。半年之後，希望大家能夠在東京看到一支更強大、更有戰鬥力的中國乒乓球隊。」

（新華網）