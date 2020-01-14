中國據報承諾增購2000億美元美國貨品及服務　外交部未正面回應

中國國務院總理劉鶴抵達美國首都華盛頓，中美即將簽署首階段貿易協議。據英美媒體引述的消息指，中國承諾會大幅增加購買美國貨品及服務，總金額高達2000億美元。 中國外交部發言人耿爽在周二（14日）的記者會上未有正面回應上述傳聞，僅稱「過兩天情況可能會更明瞭。」

據美媒《政客》（Politico）的報道指，中國同意購買總值2000億美元的美國貨品及服務，包括有750億美元的製成品、500億美元的能源產品、400億美元的農業產品，以及350億美元至400億美元的服務業產品；英媒《路透社》亦引述消息人士指，中國會在首階段協議中承諾未來兩年增加購買近800億美元的製造商品、逾500億能源產品，以及約350億美元的服務。

耿爽僅稱「過兩天情況可能會更明瞭。」。（中國外交部網站）

對此，耿爽稱對於中美貿易談判及首階段協議的具體問題，建立轉為向商務部詢問。耿爽又稱要保持耐心，「過兩天情況可能會更明瞭。」

值得一提是，中國官媒《新華社》在去年12月中旬曾經指出，中美首階段貿易協議的文本共有九個章節，依次分別為序言、知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估和爭端解決。報道指，中美雙方達成一致，美國將履行分階段取消對華產品加徵關稅的相關承諾，中國則會「按照世貿組織規則和市場化、商業化原則，增加從包括美國在內的各國進口優質、有競爭力的產品和服務，有助於順應國內消費升級的趨勢，滿足人民日益增長的美好生活需要」。

（綜合報道）