【中美貿易協議】劉鶴向中方媒體通報情況　指有利世界和平發展

1月15日，中美兩國在白宮簽署第一階段經貿協議後，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴向中方媒體通報了協議簽署的有關情況並回答記者提問。

劉鶴表示，雙方達成的協議，符合WTO規則和市場原則，體現了中美經貿合作互利共贏的本質。

劉鶴指出，「目前國際社會已經形成了普遍共識，希望中美雙方妥善解決分歧。習近平主席也指出，我們有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞。」

劉鶴強調，這份協議主要內容體現在三個方面：一是深化貿易領域雙向合作，擴大雙方在農產品、製成品、能源、服務業等領域的貿易規模，以更好地滿足人民日益增長的美好生活需要。二是進一步放寬市場準入，包括擴大金融領域雙向開放，為兩國企業提供更多市場機遇。三是持續優化營商環境，雙方承諾加大知識產權保護力度，鼓勵基於自願和市場條件的技術合作等，以更好地促進公平競爭，激發市場主體的創新與發展活力。

劉鶴評價這份協議說：「從經濟上看，這份協議有助於緩和當前貿易摩擦緊張局面，消除市場不確定性，是一份能夠穩定預期、增強信心、創造機遇、促進繁榮的協議。從政治上看，協議的達成有利於維護中美整體關係的穩定健康發展，營造良好的國際環境，促進世界的和平與發展。」

劉鶴談到中國對外開放時指出，這是中國的基本國策，中方將擴大開放，主要包括：一是有序擴大市場準入。二是對標國際良好做法，完善營商環境。三是中國的經常項目已經全面開放，將在注重防控風險的前提下，穩妥有序推進資本賬戶開放，推動人民幣區域化、國際化。四是積極參與國際經濟貿易規則制定，與發展中國家和新興市場國家緊密合作，推動世界經濟秩序向更加公正合理的方向發展。

劉鶴特別強調，中國改革開放創造了中國經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟。