俄羅斯政府總辭讓路普京修憲　外交部：中俄關係不受影響

俄羅斯總理梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）在總統普京（Vladimir Putin）向聯邦會議發表國情諮文後，隨即宣布俄羅斯政府全體辭職，以讓普京有更大空間推行修憲改革。 對於俄羅斯政壇的重大變化，中國外交部發言人耿爽在周四（16日）回應時指此事屬於俄羅斯內政，中國作為友好鄰邦是完全尊重，並強調中俄全面戰略協作夥伴關係不受雙方各自國內政治進程影響。

耿爽強調中俄全面戰略協作夥伴關係不受雙方各自國內政治進程影響。（路透社）

耿爽表示，在中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京的戰略引領下，中俄全面戰略協作夥伴關係已邁入新時代，日益成熟、穩定、堅韌，不受國際風雲變化和雙方各自國內政治進程的影響。中方將繼續不斷深化和發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，並對此始終充滿信心。

耿爽又提到，已轉任俄羅斯聯邦安全會議副主席的梅德韋傑夫，其作為俄羅斯的國家領導人，多年來積極致力於推動中俄關係發展，特別是在中俄總理定期會晤的框架下多次訪華，為促進中國經貿、投資、能源等務實領域的合作作出重要貢獻，中方對此予以高度評價。中方希望並相信梅德韋傑夫在新的工作崗位上能夠繼續為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的發展做出重要貢獻。

（中國外交部）