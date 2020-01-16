【中美貿易協議】胡錫進怒批「中國認輸」論：非被動讓步

持續多時的中美貿易戰終於迎來關鍵時刻。1月15日，中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴在華盛頓同美國總統特朗普（Donald Trump）正式簽署中美第一階段經貿協議。

1月16日，中國財政部公布共88頁的《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府經濟貿易協議》中英文簽字文本，內容包括 知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易等。

中美簽訂第一階段貿易協議，被部分中國民眾認為是「辱國」。（Reuters）

對於這份協議，有心人士發現文本內容出現82處「中國應......」，而相對「美國應......」只出現三處，並不對等。基於此，有聲音指，中國顯然是被動的一方。更有人聲稱這是一份新的「不平等條約」。

對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在社交媒體發聲怒批道，那些嘲笑「中國輸得不像大國了」的人需要學學美國政客攻擊特朗普（Donald Trump，美國總統）「美國屈服了」的論調。

「中國國內那些在這場貿易戰中隨時論證中國做錯了的人，和美國那些事事嗆特朗普的人比起來，還是有些嫩啊」，胡錫進諷刺道。他繼續說，中美貿易第一階段協議當然是相互妥協的結果，中國怎麼能不做一些讓步呢？

中國官方公布的88頁中文版中美貿易協議文本中，類似「中國應……」的表述出現了82次。（中美貿易協議文本截圖）

但胡錫進也說，中國的那些讓步就是改革開放本身就應該加強的方向。正如1月16日，中國人民銀行就協議金融服務章節所作的說明那樣——中美達成的金融服務業協議，是中國金融業開放成果的反映，而非被動讓步。

胡錫進反問，中國大規模增加從美進口，只要是美國提供的產品，中國的確需要，這有什麼不好嗎？中國有那麼大的對美貿易順差，然後把賺的錢再買成美國國債，讓美國人花，這好嗎？

他還說，如果美國就是提供不了中國需要的產品，那麼什麼樣的協議都沒用。所以，履行協議也是對美國供貨能力的考驗。協議規定雙方對此保持密切溝通協調。

胡錫進認為，貿易戰既是壓力，中國也要儘量把它轉化成進一步改革開放的動力。封閉和保守對中國有着綜合風險，對外越開放，就越能倒逼中國的改革，所以他真的不認為中國輸了。

胡錫進還認為這樣一種論調——「有人說，那你還打貿易戰幹什麼，當初接受美國的全部條件不就行了」——幼稚得可悲。他認為，中美對打不僅成功拿掉美國很多要求，而且讓美國確信中國同樣不好惹。

在兩國簽下第一階段貿易協議的同時，美國人知道它得到中國的一些讓步是多麼不容易，意味着他們那邊要使出多大的力氣，承受多少經濟和政治上的風險。中國作為大國，必須贏得美國的尊重。

胡錫進最後嘲諷那些「有工夫嘲笑中國以後別自稱『大國』的那些國人」，還是把那些閒工夫去做做公益什麼的吧。比如春節哪都缺人，去老人院代幾天班，或者去環衛掃幾天馬路。