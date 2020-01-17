大陸已核發赴台個人遊簽註2月「歸零」　台旅遊業每月或損失12億

隨着大陸核發的個人遊簽註2020年1月底都到期，2月起，大陸赴台自由行旅客就將開始「歸零」。 面對當前形勢，有業界人士稱，台灣每月都要蒸發45億（新台幣，下同，約合11.7億港元）「觀光財」。

對於大陸赴台自由行是否恢復，台灣旅遊業者並不看好，並估計2020年1月陸客人數將從2019年的10萬下跌到約2萬人次。

「兩岸關係是陸客來台多少的最重要指標，看目前狀況不是很樂觀。」台北市一名旅遊業者表示，2019年上半年，一天約有5,000人次的自由行陸客到台當局「移民署」辦入台證。但大陸2019年8月1日暫停47省市赴台個人遊試點，而簽註有效期為6個月。

2019年8月以後，大陸赴台的自由行人次月月減少，最近幾天平均一個工作日只有100多人向移民署申辦入台證，到2020年2月將無人申請。

該旅遊業者表示，依台移民署統計，2019年1月至9月大陸赴台自由行為91萬人次，平均一個月約10萬人次，對台灣入境旅遊業影響很大。

由於相關赴台個人遊簽註到本月底期滿失效，若不恢復，2月起大陸赴台的自由行旅客將開始「歸零」。若以每月減少10萬人次估算，每月台灣損失約45億新台幣；若2020年自由行陸客不來，台灣至少減收約540億新台幣（約合140億港元）。

此前在台灣大選後國台辦舉行的記者會上，曾有記者問及，大陸是否會恢復自由行，對此，國台辦發言人馬曉光僅稱，大陸居民赴台個人旅遊試點工作是在兩岸關係和平穩定發展的大背景下開展的，「我們希望兩岸關係回到和平發展的正確軌道上來。」

（《中時電子報》）