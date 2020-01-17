中國國家統計局：去年GDP為990865億人民幣，人均超一萬美元

國務院新聞辦公室今天（17日）上午在北京舉行新聞發布會，國家統計局局長寧吉喆介紹2019年國民經濟運行情況，並答記者問。寧吉喆表示，去年中國全年國內生產總值990865億人民幣，較上年增長6.1%；此外，人均國內生產總值10276美元，突破了1萬美元的大關。 寧吉喆表示，2019年國民經濟繼續保持了總體平穩、穩中有進發展態勢。

寧吉喆表示，初步核算，2019年中國全年國內生產總值990865億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長6.1%，符合6%-6.5%的預期目標。分季度看，一季度同比增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%，四季度增長6.0%。分產業看，第一產業增加值70467億元，比上年增長3.1%；第二產業增加值386165億元，增長5.7%；第三產業增加值534233億元，增長6.9%。

發布會現場。（影片截圖）

全年全國糧食總產量66384萬噸，比上年增長0.9%，增產594萬噸。值得注意的是，全年豬牛羊禽肉產量7649萬噸，比上年下降10.2%。其中，豬肉產量4255萬噸，下降21.3%。

全年全國規模以上工業增加值比上年增長5.7%。全年全國服務業生產指數比上年增長6.9%。

進出口總額增長1.6%，順差29150億元

全年社會消費品零售總額411649億元，比上年增長8.0%。其中，限額以上單位消費品零售額148010億元，增長3.9%。

全年全國固定資產投資（不含農戶）551478億元，比上年增長5.4%。

全年貨物進出口總額315446億元，比上年增長3.4%。其中，出口172298億元，增長5.0%；進口143148億元，增長1.6%。進出口相抵，順差為29150億元。

寧吉喆表示，去年全年城鎮新增就業1352萬人。（影片截圖）

全國居民人均可支配收入30733元

全年城鎮新增就業1352萬人，連續7年保持在1300萬人以上，明顯高於1100萬人以上的預期目標，完成全年目標的122.9%。12月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，2019年各月全國城鎮調查失業率保持在5.0%-5.3%之間，實現了低於5.5%左右的預期目標。

全年全國居民人均可支配收入30733元，比上年名義增長8.9%，增速比上年加快0.2個百分點；扣除價格因素實際增長5.8%，與經濟增長基本同步，與人均GDP增長大體持平。

人口比2018年末增加467萬人

人口方面，去年年末中國大陸總人口140005萬人，比上年末增加467萬人。全年出生人口1465萬人，人口出生率為10.48‰；死亡人口998萬人，人口死亡率為7.14‰；人口自然增長率為3.34‰。從性別結構看，男性人口71527萬人，女性人口68478萬人，總人口性別比為104.45（以女性為100）。從年齡構成看，16至59周歲的勞動年齡人口89640萬人，佔總人口的比重為64.0%；60周歲及以上人口25388萬人，佔總人口的18.1%，其中65周歲及以上人口17603萬人，佔總人口的12.6%。從城鄉結構看，城鎮常住人口84843萬人，比上年末增加1706萬人；鄉村常住人口55162萬人，減少1239萬人；城鎮人口佔總人口比重（城鎮化率）為60.60%，比上年末提高1.02個百分點。

新聞發布會現場。（影片截圖）

寧吉喆表示，中國經濟增速明顯高於全球經濟增速，在世界主要經濟體中名列前茅: 2019年美國經濟增長大約在2.3%左右，日本和歐元區的增速略高於1%，印度增長5%多一點，所以中國增長6.1%，依然是全球經濟增長的冠軍。此外，2019年，中國人均國內生產總值70892元，按年平均匯率折算達到了10276美元，突破了1萬美元的大關，實現了新的跨越。

寧吉喆指，去年全年價格總體穩定，居民消費價格比上年上漲2.9%，符合年初提出的3%左右的預期目標。其中，食品價格上漲比較高，為9.2%，非食品價格上漲1.4%，扣除食品和能源的核心CPI比上年上漲1.6%，漲幅比上年回落。

寧吉喆又強調，中國外貿外資逆勢增長。2019年貨物進出口總額比上年增長3.4%，出口增長5%，進口增長1.6%，實現了外貿穩中提質，這也符合年初提出的預期目標。

路透社記者在提問。（影片截圖）

寧吉喆亦提及，中國居民收入增長與經濟增長基本同步，2019年，全國居民人均可支配收入30733元，實際增長5.8%，與GDP增長基本同步，如果與人均GDP增速相比，是相當的。

中國今年的人均GDP已經突破了10000美元，GDP總量接近100萬億元大關。對此，寧吉喆稱，這不僅意味著中國經濟總量不斷擴大，而且表明中國經濟發展的品質在穩步提升，人民生活在持續改善；不僅為中國今年將實現全面小康打下堅實基礎，而且為全人類的發展進步事業作出了中國應有貢獻。

中國GDP相當於日德英法之和

寧吉喆指出，根據比較計算，中國GDP與2018年世界排名第三、第四、第五、第六位的日本、德國、英國、法國四個主要發達國家的2018年國內生產總值之和大體相當，他們之和加起來是在14.7萬億美元左右。

國新辦新聞局局長、新聞發言人胡凱紅主持發布會。（中國政府網）

寧吉喆還表示，根據世界銀行資料，2018年人均GDP在1萬美元以上的國家人口規模近15億人。隨著總人口達到14億的中國步入人均GDP10000美元以上國家的行列，全球在這個行列的國家人口規模將接近30億人。全球約70億人當中，由於中國的加入，有30億人人均GDP都達到了10000美元以上。這是人類經濟社會發展的重大進步，也是中國作為一個發展中的新型經濟體對世界作出的貢獻，所以說，把中國的事辦好了就是對世界的貢獻。

他說，2019年中國GDP占世界的比重預計將超過16%，中國經濟增長對世界經濟增長的貢獻率預計將達到30%左右。中國仍然是世界經濟發展動力最足的火車頭，中國人均GDP穩居世界上中等收入國家行列，人文發展指數地位也進一步上升。