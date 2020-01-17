【直播】國家統計局：去年GDP為990865億人民幣，增長6.1%

國務院新聞辦公室今天（17日）上午在北京舉行新聞發布會，國家統計局局長寧吉喆介紹2019年國民經濟運行情況，並答記者問。

寧吉喆表示，初步核算，2019年中國全年國內生產總值990865億元（人民幣，下同），按可比價格計算，比上年增長6.1%，符合6%-6.5%的預期目標。分季度看，一季度同比增長6.4%，二季度增長6.2%，三季度增長6.0%，四季度增長6.0%。分產業看，第一產業增加值70467億元，比上年增長3.1%；第二產業增加值386165億元，增長5.7%；第三產業增加值534233億元，增長6.9%。

全年全國糧食總產量66384萬噸，比上年增長0.9%，增產594萬噸，連續5年保持在65000萬噸以上。值得注意的是，分品種看，小麥、玉米、大豆均增產，不過全年豬牛羊禽肉產量7649萬噸，比上年下降10.2%。其中，豬肉產量4255萬噸，下降21.3%。

全年全國規模以上工業增加值比上年增長5.7%。分經濟類型看，國有控股企業增加值增長4.8%；股份制企業增長6.8%，外商及港澳臺商投資企業增長2.0%；私營企業增長7.7%。

全年全國服務業生產指數比上年增長6.9%。信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業增加值分別增長18.7%、8.7%、7.2%和7.1%，增速分別快於第三產業11.8、1.8、0.3和0.2個百分點。

全年社會消費品零售總額411649億元，比上年增長8.0%。其中，限額以上單位消費品零售額148010億元，增長3.9%。

全年全國固定資產投資（不含農戶）551478億元，比上年增長5.4%。分領域看，基礎設施投資增長3.8%，製造業投資增長3.1%，房地產開發投資增長9.9%。全國商品房銷售面積171558萬平方米，下降0.1%；商品房銷售額159725億元，增長6.5%。

全年貨物進出口總額315446億元，比上年增長3.4%。其中，出口172298億元，增長5.0%；進口143148億元，增長1.6%。進出口相抵，順差為29150億元。

全年居民消費價格比上年上漲2.9%，符合3%左右的預期目標。其中，城市上漲2.8%，農村上漲3.2%。

全年城鎮新增就業1352萬人，連續7年保持在1300萬人以上，明顯高於1100萬人以上的預期目標，完成全年目標的122.9%。12月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，2019年各月全國城鎮調查失業率保持在5.0%-5.3%之間，實現了低於5.5%左右的預期目標。