中共政治局召開會議　研究「其他事項」料涉人事調整

中共高層於1月16日召開了中央政治局會議，這是2020年的首次政治局會議，也被認為是1月份的最後一次政治局會議。對於會議提到的「還研究了其他事項」，或將掀起新一輪地方人事大調整。

2020年1月15日，國家電網有限公司董事長寇偉赴國網浙江省電力有限公司檢查工作。（微博@電網頭條）

中國國家主席習近平於1月17日出訪緬甸，中國國務院副總理韓正將於1月20日至21日出席達沃斯世界經濟論壇2020年年會。緊接着便是中國的農曆新年，黃金週休息過後已經進入2月份。因此，今次中共政治局會議被認為是1月份最後一次。

本港《明報》17日引述消息稱，海南省高層可能有人事異動，傳說身體抱恙多年的海南省委書記劉賜貴將退休，由省長沈曉明接任書記，而空降的未來新省長將是國家電網董事長寇偉，他的空缺則由江西省常務副省長毛偉明填補。

2019年9月16日，海南省委書記劉賜貴（左）、省長沈曉明（右）出席國新辦新聞發佈會。（新華社）

也有內地媒體已提前透露這項人事稱，江西省常務副省長毛偉明，1月17日上午10時宣布任國網董事長，寇偉去海南任省長。

今年59歲的寇偉是雲南白族人，曾長期在雲南電力系統任職，是教授級高級工程師，後來做到華能集團總工程師、副總經理，2016年7月升任副部級的國家電網總經理，翌年中共十九大上躋身中央候補委員，2018年底成為國電董事長。

分析人士表示，寇偉此番調任海南省長，其晉升可謂神速。

此外，雲南、貴州、遼寧三地省書記的更替也備受矚目。這三位現任省委書記都已超過正部級官員65歲的退休年齡，其中雲南書記陳豪生於1954年2月，到下月就滿66歲了，貴州書記孫志剛生於1954年5月，遼寧省委書記陳求發生於1954年12月。面臨退休的還有生於1954年10月的農業部長韓長賦。

在中國官場，年齡一直以來都是一道硬性指標，除非晉升國家領導人之列，或者因換屆而短暫超齡服役外，正部級官員通常到65歲即退。但近年來，隨着幹部年輕化步伐的放緩，年齡的死線似乎漸漸放寬，變成因人因位而異，不再「一刀切」。

比如，不久前由山西書記一職調任香港中聯辦主任的駱惠寧生於1954年10月。

分析表示，中共官場的更新換代，是一個系統性工程，涉及很多層面，不是說簡簡單單就「到站下車」，這需要一個輪換過程。最新的人事變動，就在這個過程之中，接下來也會有更多到齡官員退休，只不過不是今天宣布而已。

上述被聚焦的官員，也可能在此行列。當然，不排除在隨後的人事變動可能還會出現特例，但顯然不能僅僅聚焦某個官員與最高層的關係，如果沒有能力，他們也不可能繼續獲得重用。

此外，與劉賜貴同樣是身體抱恙，應急管理部長王玉普自上任後就未能正常工作，部務一直由兼任部黨組書記的副部長黃明主持。