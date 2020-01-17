王在希： 未來4年兩岸關係處冷對抗局面　應持續軍事威懾遏制台獨

台灣總統蔡英文在新一屆總統選舉中獲得連任，對此，國台辦前副主任王在希近日接受內媒專訪時表示，未來4年兩岸關係會處於冷對抗局面，但不會攤牌。陸方應持續對台輿論宣傳、軍事威嚇，藉此「反獨」。

蔡英文近日表示台灣已經是獨立國家，名叫中華民國台灣。（台灣總統府）

官媒《環球時報》1月17日刊登王在希專訪，對於這次台灣總統大選結果，王在希稱，未來4年兩岸關係會完全陷入僵局，兩岸關係已不可能改善，基本上會處於一個冷對抗的局面，但不會到攤牌。

他說，「蔡英文代表民進黨，她要按照民進黨的綱領和路線執政，民進黨的黨綱就是搞『台獨』。蔡英文在第一個任期內拒不承認『九二共識』，不承認一個中國原則，我認為其連任以後更加不會改變這一立場」。

對於蔡英文的勝選感言，王在希認為，「守護主權、守護民主」是說給台灣民眾聽；強調「不挑釁、不冒進，繼續履行承諾，維持兩岸關係穩定，維持現狀」則是在兩岸關係和平穩定的前提下「一步一步推動『台獨』，搞急了會重蹈當年陳水扁的覆轍」。

他表示，民進黨執政，兩岸關係固然會緊張一點，但可能會加速「統一」的進程；如果國民黨執政，兩岸關係會緩和，但「統一」的時間可能會拖得更長。「走向統一是一個過程，兩岸關係的主導權在大陸」。

對於陸方未來對台政策，王在希則稱，應該加強宣傳輿論、繼續民間交流、弘揚中華文化、推動經濟融合、持續軍事威懾等5種方式，以遏制「台獨」。

他並認為，中共對台大政方針非常明確，就是「解決台灣問題，寄希望於台灣人民」。因此，「惠台政策肯定要繼續，也必須要繼續。如果把惠台政策、爭取台灣民心的工作，看成是像做生意一樣、變成一件功利性的事情，那就是一個誤區」。

王在希聲稱，爭取台灣民心的工作，不能因為有難度，就放棄了，就不去做了。「現在台灣的年輕人被民進黨誤導，對大陸存在各種疑慮、誤解和恐懼。要改變這種狀況，不是一天兩天、見一兩次面就能改變的」。

據悉，在贏得2020年台灣總統大選後，蔡英文提出「和平、對等、民主、對話」，聲稱是兩岸重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵。對此，國台辦1月15日罕見用「撼山易，撼『九二共識』難」 回應。

蔡英文在近期接受媒體採訪時表示，不需要宣布自己是一個獨立國家，因為已經是獨立國家，名叫中華民國台灣。

對此，1月16日，國台辦發言人馬曉光表示，台灣從來不是一個國家，台灣是中國神聖不可分割的一部分。妄圖挑戰這鐵一般的事實，只能碰得頭破血流，落得身敗名裂。警告民進黨當局領導人，不要自我膨脹，誤判形勢，進一步製造台海緊張動盪，把台灣帶向危險的境地。

馬曉光強調，「我們維護國家主權和領土完整的決心堅如磐石，絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去！ 」

黨媒《人民日報》1月17日也發文稱，台灣「大選」剛落幕的幾天內，蔡英文不但沒有任何建設性的言行，連「悶聲發大財」都做不到，反而極其任性地選擇了第一時間大放厥詞，製造台海緊張動盪，把台灣帶向危險境地。

文章強調，大陸維護國家主權和領土完整的決心堅如磐石，絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。台灣是中國神聖不可分割的一部分。妄圖挑戰這鐵一般的事實，只能碰得頭破血流，落得身敗名裂。

此外，文章形容蔡英文此舉是在試探大陸底線，是極其危險的玩火之舉。玩火者必自焚，勿謂言之不預也。