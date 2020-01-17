緬甸空軍戰機為習近平專機護航　戰機型號曝光

中國國家主席習近平於1月17日至18日對緬甸進行國事訪問。17日下午習近平抵達內比都，開始對緬甸進行國事訪問。

此次陪同習近平出訪的有：中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等。

據央視1月17日消息，習近平乘坐的專機進入緬甸領空，緬方空軍戰機升空護航。

根據圖片顯示，緬方空軍戰機型號為米格-29戰鬥機，該戰鬥機是蘇聯米高揚·格列維奇設計局（現俄羅斯聯合航空製造集團公司）研製生產的雙發空中優勢戰鬥機，北約代號：支點。是蘇聯第一種從設計思想上就定義為第四代戰鬥機的型號。

米格-29誕生自上個世紀六十年代末「先進戰術戰鬥機」計劃，旨在針對美國的「FX」計劃（後演變為F-15戰鬥機），展開相對應的對抗措施，PFI計劃分為兩個，一個演變為蘇-27，另一個則是米格-29。

米格-29原型機1977年10月6日首飛，1982年米格-29在莫斯科和高爾基飛機制造廠投入批量生產，1983年開始裝備部隊。米格-29在設計上升力型機身和大型機翼完整的以整體空氣動力學形式融合，兩個低於軸心的發動機配備有可調進氣口，能承受持續9G的機體結構，多模式脈衝多普勒雷達，全面的火控和電子戰系統，武器為不少於6枚的空對空導彈外加一門機炮。

米格-29後來的改型達20餘種，包括教練機（米格-29UB）、戰鬥轟炸機（米格-29M）、海軍艦載機（米格-29K）等。除蘇聯外超過30多個國家使用，總生產數量1,600餘架，成為了一款出色的多用途戰鬥機。

值得關注的是，這是自時任中共中央總書記、中國國家主席江澤民2001年訪問緬甸之後，時隔19年中國國家主席再次對緬甸進行訪問。中緬兩國已建交70年。

在此期間，中國超越泰國，成為緬甸最大的貿易伙伴，併成為僅次於美國的全球第二大經濟體。

中國駐緬甸大使陳海曾在1月13日接受中國官媒新華社採訪時表示，習近平此行是為了鞏固兩國兄弟情誼。

另外，在對緬甸進行訪問前，習近平1月16日還在緬甸媒體發表署名文章，闡述了中緬的兄弟情誼。