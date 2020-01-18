【青海地陷】仍有1名失蹤者未找到　官方稱家屬主動要求停止搜救

青海西寧市城中區周一（13日）發生地陷事故，有行駛中的巴士墮入坑中，造成最少9死17傷，截至目前仍有1人失聯。救援人員曾指出，失蹤者為一名女性，她疑似墜入被塌落的水泥構件砸穿的防空洞。 但西寧市政府新聞辦周五（17日）晚上10時通報稱，搜救行動已持續88小時，考慮到現場地質條件存在發生建築物倒塌的風險隱患，失聯人員家屬親友主動要求政府停止搜救。

挖掘機此前在事發現場的坑洞中挖掘救援。（新京報）

通報指出，事發後共組織應急、消防、城建、人防、供水、供電、燃氣等部門共計1000餘人參與救援。經88個小時搜救，在藍天救援隊、礦山救援隊等協助下，調度多種大型救援設備、各類應急救援車輛60餘台投入救援。到16日18時，黃金救援期已過，救援部門未放棄搜救，採取搜救犬、無人機、生命探測儀、熱成像儀等多種手段搜尋失聯人員，仍未發現失聯者。

通報還稱，考慮現場地質條件存在發生建築物倒塌的風險隱患，同時搜救工作已盡最大努力，採取了所有措施，失聯人員家屬親友的充分認同搜救工作，並主動要求政府停止搜救。經過綜合研判，西寧市「1.13」突發事件應急指揮部決定停止搜救，宣布1名失聯人員失蹤。

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據悉，截至目前當地入院治療的16名傷員，已出院6名，10名仍在治療之中，其中，1名腰椎骨折傷員和1名手指骨折傷員，經專家多次會診後將於18日、19日實施手術，其餘傷員傷情平穩。9名遇難者遺體已全部妥善安葬。

新聞辦又披露，下一步將對坍塌區進行分層回填，並將西寧市範圍內開展人防工程及地下管網隱患大排查、大治理工作。但本次突發事件發生原因仍在調查之中。

據早前報道，事發地點位於西寧市南大街長城醫院門前，一幅面積約80平方米的路面突然塌陷，導致一架行駛中的巴士掉落坑中。事發後有途人嘗試拉出坑洞中的人，但數分鐘後發生二次塌陷，坑洞面積擴大，再有人落入坑中，更一度發生閃燃。

除西寧外，廣州地鐵11號線沙河站施工區域，去年12月1日也發生路陷，途經該區城的1輛清污車和1輛電動單車掉落其中，共有3人被困，失去聯絡。當局在事發後第41日才搜到最後2具遺體，確認失蹤的3人全數遇難。

（南方都市報）