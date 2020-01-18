【武漢肺炎】中國疾控中心呼籲勿信謠言　強調新型冠狀病毒非沙士

中國疾控中心在官方微信公眾號貼文，列出武漢新型冠毒病毒肺炎的5項謠言，呼籲民眾切勿相信。

武漢爆發新型冠毒病毒肺炎，患者多與華南海鮮市場有關。（中新社）

外界傳言武漢爆發的神秘疾病已被證實為新型SARS病毒，疾控中心稱，引起武漢「神秘病毒」的病原體確定為一種新型冠狀病毒，不是沙士病毒。

至於有消息稱，武漢新型病毒與SARS有73%相似，武漢新型冠狀病毒基因序列與沙士病毒相似度達80%，疾控中心表示，病毒的基因相似不能等同於病毒的致病能力相似，本次發現的新型冠狀病毒，與沙士和中東呼吸綜合症的病毒雖同屬於冠狀病毒，但基因進化分析顯示它們分屬於不同的亞群分支，病毒基因序列差異比較大。

另有謠言指出內地有醫院被「嚴密隔離」及「很恐怖」，疾控中心強調，隔離治療傳染病病人，符合法例要求，既對病人負責，亦對公共健康負責，目前武漢市45宗病例，都在當地定點醫院，隔離治療。

對於有傳言指，沙士病毒未消失過，一直寄生在蝙蝠，疾控中心指出，內地10多年來未再發現沙士病例，在內地的蝙蝠並無檢測到這種病毒，目前調查顯示，新型冠狀病毒的人際間傳播能力及致病性，都較沙士弱。

（中國疾控中心微信公號）