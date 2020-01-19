【武漢肺炎】疫情擴散至海外　美3大機場篩查武漢旅客

武漢連日來受到新型肺炎困擾，引發外界關注。1月19日凌晨，武漢市衛健委發公告稱，已確認新型冠狀病毒感染的肺炎病例新增17例。 而疫情亦有向海外擴散趨勢，包括泰國和日本都相繼有確診病例，引發多國防疫警惕。截至目前，有多個亞洲國家和地區宣布對來自武漢的旅客進行入境檢查，美國亦有3大機場對武漢旅客實施檢疫措施。

據美國有線電視新聞網（CNN）等美媒1月17日報道，美國疾病管制與預防中心（CDC）當天宣布，即日起三藩市國際機場（SFO）、紐約甘迺迪機場（JFK）和洛杉磯國際機場（LAX）將對從武漢直飛或轉機前往美國的旅客進行入境檢查，以檢測旅客是否存在發燒等新型冠狀病毒的相關症狀。

美媒引述CDC的說法稱，來自武漢的旅客將被護送到機場的一個區域接受檢查。旅客將需要填寫一份健康申報單，以便於美方了解其旅遊史和症狀，並收集資訊，以便在需要時聯繫旅行者。CDC的工作人員將觀察這些旅客是否有生病迹象，並測量旅客的體溫。

報道指，目前至少已有6個亞洲國家和地區開始對來自武漢的旅客進行篩查，其中包括此前已出現確診病例的泰國和日本。

據早前報道，台灣疾管署16日宣布，即日起提升武漢市旅遊疫情建議至第二級警示，提醒台灣民眾近期如前往武漢及鄰近區域，應做好個人防護措施。

（綜合報道）