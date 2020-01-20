中國宣布將發射新一代載人飛船試驗船　稱太過先進無法展示

1月17日，中國航天科技集團發文稱，2020年中國將發射新一代載人飛船試驗船，並被配圖「太過先進，無法展示。」

文中稱，該試驗船採用了新技術，讓中國載人天地往返運輸技術實現由跟跑到並跑的跨越。

飛船按照模塊化設計思想，採用統一的返回艙，通過配置不同的服務艙模塊，適應近地運輸和載人登月任務，提高了載人和貨物天地往返運輸能力。試驗船將乘長征五號B運載火箭首飛箭開展在軌飛行試驗。

最後，中國航天科技集團在微博下方配圖「太過先進，無法展示。」

近年來，中國航天科技發展迅速。2019年，中國以34次航天發射的成績再次佔據世界航天發射榜首。

有報道稱，2020年，這一數字將有望突破40次，達到歷史新高。另外，嫦娥五號將實現中國首次月球採樣返回，首次火星探測任務擇機實施、北斗導航系統組網收官等。

值得關注的是，近日中國航天技術先後在多方面獲得重大突破。1月18日，中國航天科技集團五院502所消息，根據最新試驗結果分析，天琴一號衛星已經成功完成無拖曳控制飛行驗證。

1月14日，國務院國資委消息稱，中國首款20千瓦大功率霍爾推力器成功完成點火試驗，實現了中國霍爾電推力器推力從毫牛級向牛級的跨越。報道稱，中國航天科技集團六院801所近日研製的20千瓦大功率霍爾推力器成功完成點火試驗，點火時間累計達8小時，點火次數超過30次。

試驗過程中，推力器點火可靠，運行平穩，工作參數穩定，實測推力1牛，比衝3,068秒，效率大於70%，性能指標達到國際先進水平。