【武漢肺炎】官方曾強調疫情「可防可控」　武漢社區辦萬家宴惹議

武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，病例處於增加趨勢。截至1月21日早上8時，內地已錄得至少219宗個案，其中武漢4人死亡。針對疫情有關防控情況，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山院士20日提到，新型冠狀病毒肺炎存在人傳人現象。 惟就在當局通報疫情最新確診人數的前一日（19日），武漢市百步亭社區居然舉行了有4萬多個家庭參加、包含13,986道菜品的「第二十屆萬家宴」，惹來不少爭議。

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從武漢有關方面來看，去年12月31日以來，有關部門對疫情進展也建立了通報制度，但是縱觀其發布的通報內容，並無「15名醫務人員被感染」的訊息，而是一直強調可防可控。

據內媒《鳳凰網》報道，15人不是個小數字，醫務人員更不是對衛生和防疫常識一知半解或一無所知的「白丁」，他們的疫情究竟何時感染？何時發現「疑似」？何時確診？這些顯然需要確切說法。

報道指出，未通報15名醫務人員被感染，只是人們憂心的問題切面。春節將近、春運已啟，作為疫情發源地，當地有關方面在防控方面是否做到了位，無疑是公眾關心的問題。

就在1月19日，即衛生部門更新疫情發出前一天，當地媒體報道顯示，武漢市百步亭社區居然舉行了有4萬多個家庭參加、包含13,986道菜品的「第二十屆萬家宴」。而要避免疫情和傳染病交叉感染，本該盡早對這類大規模人員聚集進行風險告知。報道稱，都說「窺一斑而知全豹」，希望這不是當地有關方面疫情防控得力與否的縮影或例證。

截至1月21日早上8時，內地各地已錄得至少219宗個案，大部分來自武漢。（香港01製圖）

就目前看，這起疫情傳播原理和「人傳人」等方面的細節尚待澄清，但其源頭十分明確，病例高度集中。報道強調，鑑於此，就疫情快速擴散等問題，武漢有關方面宜應該做出解釋，若其中存在防控不力的責任人，也要堅決追責，用透明的訊息通報制度保障民眾的知情權。

此外，中央政法委也發文稱，唯有訊息公開，才能最大程度地挽救生命。對於此次武漢肺炎疫情，中央政法委表示，「誰把政客的面子，看得比人民利益還重，誰就是黨和人民的千古罪人。誰為了一己之利，刻意遲報瞞報，誰就將永遠被釘在歷史的恥辱柱上。」