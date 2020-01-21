【武漢肺炎】民航局要求涉武漢航班應免費退票　武漢市長籲勿前來

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，疫情至今已擴散至內地多個省區市，確診病例已超過300。 時值農曆新年長假期，不少民眾的行程都受疫情影響，內地數十間航空公司、旅遊機構，甚至鐵路部門都先後推出措施，宣布有新型冠狀病毒肺炎症狀的旅客，以及原定前往武漢的旅客，都可以免費改簽或退票。

民航局要求涉及武漢航班航空公司應當予免費辦理退票。（資料圖片）

綜合內地傳媒報道，天津航空、海南航空、南方航空、深圳航空等內地多間航空公司均已宣布，上周三（15日）至下月29日所有航班，旅客如果有發燒、發熱症狀，被有關部門採取臨時隔離措施，並持有相關衛生所加蓋印章的誤機證明文件，均可獲辦理免費改期一次或全額退票。

值得一提是，民航局周二晚下發通知，要求各運輸航空公司做好防疫工作的同時，要高度重視旅客服務工作，針對已購買涉及武漢航班機票的旅客，如有退票要求，航空公司應當予免費辦理。武漢市市長周先旺亦表明，目前武漢的防疫重點是市內不擴散、市外不輸出，「原則上，我們建議外面的人不要到武漢，武漢的市民沒有特殊情況也不要出武漢。」

周先旺接受官媒訪問時呼籲不要去武漢，當地市民無必要亦不要離開。（影片截圖）

此外，攜程、美團、去哪兒等內地多間旅遊機構亦表示，被確診為新型冠狀病毒肺炎，或因疑似新型冠狀病毒肺炎被機場或港口人員隔離勸返的消費者，以及作為密切接觸者的同行人士，均可免費取消全部已預訂產品，部分機構同時為醫護人員提供額外服務，免費取消因是次疫情而取消行程的全部已預訂產品。

基本上，各機構都對即日至本月底期間在武漢地區的酒店、門票、用車、度假等相關的預訂旅遊產品，都推出免費退改服務。

另一方面，國家鐵路集團有限公司在周二（21日）下午宣布，即日起至周五（24日）年三十晚，已購買從武漢出發及抵達的各次列車，自願改簽需要退票一律不收取手續費，範圍是到站或發站為武漢市範圍內的十多個車站，例武漢站、武昌站、金銀潭站、天河機場站等。

武漢站是內地高鐵運輸的其中一個樞紐車站，內媒周二就來到武漢站視察防疫情況，見到站內人頭湧湧，大部份旅客都有戴上口罩。現場亦有16部紅外線測溫儀，並設置三道關卡篩查發熱旅客。

（綜合報道）