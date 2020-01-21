【武漢肺炎】「黃屍港禍蔓延內地」「自乾五」花千芳涉港言論遭批

武漢爆發的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情仍在擴散，引發一定程度上的恐慌，民眾緊急購入包括口罩在內的防護用品。對於這一合理情況，自稱「自乾五」（全稱「自帶乾糧的五毛」，是一種對內地自發地為政府和中共持支持立場並發表相關言論的人的特定稱呼。）的內地網絡作家「花千芳」卻因一句話惹眾怒。

綜合媒體1月21日報道，武漢肺炎疫情不斷擴散，新增確診病例不斷增加。對此，雖然信息透明公開，但在一定程度上引發民眾恐慌，緊急購入口罩等防護用品。

由於需求量猛增，不少藥店、超市，線上電商平台要麼是斷貨，要麼是趁機加價，引發不少牢騷。就連《人民日報》也通過微博呼籲商家不要坐地起價，並建議有關部門加強監督，打擊不良商家哄抬物價。

根據網絡流傳的照片顯示，在中國人流密集處，多數民眾已戴上口罩等防護用品，型號不一而足，有醫用口罩，也有防毒面具等。對此，自稱「自乾五」的花千芳在21日發微博稱，「反華惡魔從來都是最狡猾的存在」。

他接着說，因為新型冠狀病毒事件，短期內會有大量人群於公共場合佩戴口罩，希望有關部門提高警惕，防「黃屍港禍蔓延內地」，避免出現口罩群體聚集破壞治安等惡性事件。此言一出，花千芳便受到多數網民批評，認為這不是善意提醒，而是在添亂。

花千芳所提到的口罩、「黃屍港禍」是指在香港反修例風波期間，激進示威者口戴黑色口罩、面具，聚眾鬧事。從內地網絡流傳的影像資料看，有些民眾的打扮的確很像「香港激進者」。

花千芳，曾被中國媒體稱為「中國網絡正能量四大寫手之一」，曾自稱「自帶乾糧的五毛」，2014年12月他和另一位「自乾五」周小平以網絡作家身份參加文藝工作座談會，後受到輿論追捧。但其後被官方冷落。

除此之外，一些內地網民還在社交媒體平台廣泛傳播這樣一則信息，即美國疾病預防控制中心（CDC）最新預估，自2019年9月29日至今，美國至少1,300萬人感染流感，其中12萬人住院接受治療，死亡人數高達6,600人。這種中美刻意對比，被認為不合時宜。