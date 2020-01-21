【武漢肺炎】河南確認首宗病例　六旬男患者在武漢工作

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，疫情逐漸擴散至全國各地。 根據河南省衛生健康委微博消息，1月21日（周二），國家衛生健康委確認河南省鄭州市首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。

該患者為男性，66歲，周口太康人，在武漢市工作，2019年12月29日出現發熱、胸悶氣短等症狀，2020年1月7日返回周口市就診。1月10日轉診至鄭州，1月20日患者轉運至定點醫院隔離治療。

經省疾控中心採集該病例標本進行檢測，呈新型冠狀病毒核酸弱陽性，並將標本送至中國疾控中心進行病毒核酸覆核檢測，1月21日，中國疾控中心確定病毒核酸覆核檢測結果為陽性，經國家衛生健康委疫情領導小組下設的診斷組專家對該病例進行評估，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。目前患者正在隔離治療，病情穩定。

河南全面禁止市場銷售活禽

另據內媒《大河報》報道，從河南省市場監管局獲悉，即日起河南全面禁止市場銷售活禽，以有效防範新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫情擴散。報道指，省市場監管局發布緊急通知，要求對農貿市場等排查整治，對通知印發後，仍在市場銷售活禽及現場宰殺銷售禽肉等禽類產品的經營者，責令停止經營。拒不停止經營的，一律依法立案查處，構成犯罪的，依法移送公安機關。

（綜合報道）