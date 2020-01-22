【武漢肺炎】武漢政府公開信向醫護致敬　再呼籲市民無必要勿出城

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，疫情持續擴散。武漢市長周先旺日前接受官方傳媒訪問，表明武漢市會堅決防止疫情蔓延，表明要做到「市內不擴散、市外不輸出」，「原則上，沒有必要我們建議外面的人不要到武漢，武漢的市民沒有特殊情況也不要出武漢。」 武漢市政府其後亦向全體武漢市民發出一封公開信，強調防控疫情，人人有責，並再次呼籲市民減少前往人多的地方，沒有緊要事亦不要離開武漢。

武漢市長周先旺呼籲外界暫時不要前往武漢，武漢市民亦盡量不要出城。（影片截圖）

武漢市政府在信中先是感謝醫護人員的努力，「特別是廣大醫護人員，夜以繼日地奮戰在救治工作第一線，展現出高尚的醫德和無私奉獻的精神」，向醫護工作者致以崇高的敬意。

其後，武漢市政府就稱中共中央及國務院都非常重視疫情，國家主席習近平及總理李克強已作出重要指示及批示，為全面做好疫情防控工作指明方向，國家衛健委的專家組亦一直在武漢工作，強調全市的防控工作正按照統一部署有序展開。

武漢市現已加強進出人員管控。（美聯社）

但武漢市政府在信中亦坦言疫情的防控形勢依然嚴峻，強調防控疫情，人人有責，「每個人都可以為防控出力：出門戴口罩，不要不習慣；勤洗手，不要嫌麻煩；常通風，不要不當回事；不隨地吐痰，不亂扔亂倒；少去人多的地方，沒有要緊的事不離開武漢；不信謠，不傳謠；如果感覺不適，要及時去醫院就診，等等」。

公開信在最後指，武漢是一座勇於面對困難、不斷戰勝困難的城市，此前1998年迎戰特大洪水、2003年抗擊SARS，「我們一路走過，戰果出色」，「從我做起，從現在做起，從每一個衛生習慣做起，你能，我能，武漢能！」。