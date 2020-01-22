【武漢肺炎】被質疑未發布風險預警　武漢市長回應萬家宴爭議

武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情仍在擴散，武漢市長周先旺21日接受央視專訪時表示，對於有醫護人員感染感到非常痛心。據其透露，華中科技大學附屬協和醫院出現的交叉感染病例，不是在傳染科，而是在神經外科，包括1名醫生和13名護士。 此外，武漢百步亭社區19日舉辦了萬家宴引發爭議。周先旺承認，當局對這件事預警不夠。

武漢市長周先旺21日接受央視新聞採訪時，公開呼籲「沒有必要，我們建議外面的人不要到武漢，武漢的市民沒有特殊情況，也不要出武漢」，以利疫情防控。（微博）

國家衛健委高級專家組組長、中國工程院院士、SARS專家鍾南山鍾南山20日透露，武漢有醫護人員感染。次日，武漢衛健委通報稱，目前武漢市共有15名醫務人員確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，另有1名為疑似病例。16例患者中，危重症1例，其餘病情穩定，均已隔離治療。

自2019年12月31日以來，有關部門對疫情進展也建立了通報制度，但是縱觀其發布的通報內容，並無「15名醫務人員被感染」的訊息，而是一直強調「可防可控」。

周先旺對此表示，這一次發生在華中科技大學附屬協和醫院的交叉感染是非常痛心的。在華中科技大學附屬協和醫院出現的交叉感染是出現在腦神經外科的一個病人，而不是在傳染科。因為腦神經外科忽視了這位病人入院之前有這種新型冠狀病毒的感染。所以做完手術以後，十多名醫護人員被感染。

就在新型肺炎疫情不斷擴散之際，1月19日，即中國衛生部門更新疫情發出前一天，當地媒體報道顯示，武漢市百步亭社區居然舉行了有4萬多個家庭參加、包含13,986道菜品的「第二十屆萬家宴」。 針對這一舉措，周先旺被質問此前是否沒有發布過這方面的風險預警。

對此，周先旺表示，「百步亭是中國群眾自治非常好的一個樣本，他們每年春節前都有萬家宴的習慣，每年的重大節日他們也會組織一些活動。今年之所以繼續舉辦這個活動，是基於之前我們對這一次疫情傳播是對人與人之間有限性傳播的這個判斷，所以對這件事預警不夠。在確認人與人的傳播已經出現了，而且這種趨勢還有可能更加猛烈，所以我們迅速採取了各種措施，要求各種活動『非必須不舉辦』，對人員的流動、對這些人員聚集都實行了嚴格的管控。這一次百步亭聚集活動，雖然目前還沒有交叉感染的情況，但確實給我們敲響了警鐘。」

（綜合報道）