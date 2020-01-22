【武漢肺炎】口罩供不應求　多地嚴打哄抬價格　淘寶聲明禁加價

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐內地十多個省區市，海外亦陸續出現確診病例。 口罩是個人防疫的前線，內地兩大網購平台淘寶及京東上的口罩都供不應求，結果有無良網店坐地起價。 為此，淘寶周二（22日）深夜在官方微博上發聲明，表明旗下平台上所有口罩絕不允許漲價，同時官方亦啟動專項補貼。 與此同時，在疫情重災區湖北省，湖北省市場監管局亦宣布會對口罩等醫用商品進行重點監管，經營者若趁機漲價、囤積居奇等，將會被從重處罰。

全國多地都有口罩供不應求的情況，其中一間位於浙江的口罩生產商透露，現時有一個多達8000萬隻口罩的訂單。但由於工人都已放假回家過年，公司不敢接單，正以三倍工資鼓勵工人回來加班。生產商坦言，農曆新年期間物流不方便，要在過年前出貨不太容易。

淘寶聲明表明旗下平台上所有口罩絕不允許漲價，同時官方亦啟動專項補貼。（微博）

淘寶在聲明中表示，淘寶及天貓上的目前口罩貨源充足，淘寶亦已對「聚劃算」百億補貼的口罩類商品進行專項官方補貼，保證消費者能夠買到價格實惠的品質正品口罩。聲明又指，未來數星期內，阿里健康的「急送藥」會持續在農曆新年期間提供服務，武漢、北京、上海、深圳等城市的消費者，只要用手機App搜索到附近藥房門市有否售賣口罩，「急送藥」上門服務就會讓消費者快速買到口罩、消毒液等防護用品。

另一方面，湖北省市場監管局發出警示，指部分地區的商品特別是口罩等醫用商品價格出現波動，影響民眾生活和疫情防控。局方強調，經營者要嚴格遵循公平、合法、誠實信用定價原則，為消費者提供價格合理的商品和服務，嚴格依法明碼標價，維護口罩等醫用商品正常的市場價格秩序；經營者應嚴格執行規定，嚴禁相互串通、趁機漲價、囤積居奇、操縱市場價格、價格欺詐、捏造散布漲價訊息、哄抬價格等行為，使口罩等醫用商品價格大幅上漲。

湖北省市場監管局宣布會對口罩等醫用商品進行重點監管。（美聯社）

此外，廣東、上海、深圳等多地的市場監管部門，也已宣布會展開價格監督檢查，重點關注涉及防控新型冠狀病毒肺炎相關醫療用品、藥品的輿情和價格動態，迅速查處各類哄抬價格、囤積居奇、價格欺詐等價格違法行為。其中廣東省市場監管局更與省內相關醫藥銷售公司、連鎖企業召開提醒告誡會，要求積極履行社會責任，採取多種措施保障供應，加強價格自律，穩定相關醫藥用品價格。

（綜合報道）