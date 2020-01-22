中國發布2019新型冠狀病毒資源庫　80%與沙士相似疑來源自蝙蝠

國家基因組科學數據中心周三（22日）發布了「2019新型冠狀病毒資源庫」。 據介紹，該庫整合了世界衛生組織（WHO）、中國疾病預防控制中心（CDC）、美國國家生物技術信息中心（NCBI）、全球流感序列數據庫（GISAID）等機構公開發布的冠狀病毒基因組序列數據、元信息、學術文獻、新聞動態、科普文章。同時也對不同冠狀病毒株的基因組序列做了變異分析與展示。

冠狀病毒基因組序列發布動態。（2019新型冠狀病毒資源庫網站）

據中國科學院微信公號「中科院之聲」介紹，2019新型冠狀病毒資源庫收錄了來源於NCBI的GenBank數據庫和GISAID數據庫發布的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）病毒株的株名、採樣日期、採樣地點、樣本提供單位、數據遞交單位等元信息。

通過該資源庫還可訪問到國家基因組科學數據中心基因組數據庫GWH從公共數據庫收錄的冠狀病毒科基因組和蛋白序列，用戶可基於Accession號、種名、屬名、採樣日期、採樣地點、宿主、分離源、發布日期等元信息篩選感興趣的冠狀病毒株，個性化選取序列進行下載以開展相關的科學研究。

據悉，2019新型冠狀病毒資源庫將持續更新元信息與基因組序列數據，實時監控NCBI的PubMed數據庫中發表的2019新型冠狀病毒和其他冠狀病毒的學術文獻、中新網與新華網發布的新聞，同步更新世界衛生組織與中國疾病預防控制中心發布的科普介紹。

冠狀病毒變異數據統計。（2019新型冠狀病毒資源庫網站）

2019新型冠狀病毒資源庫基於不同參考基因組序列開展2019-nCoV病毒株基因組變異分析，並對結果進行了統計與可視化展示。通過對全基因組序列相似性比較和變異位點分析，獲取2019-nCoV病毒株之間、2019-nCoV病毒株與SARS冠狀病毒以及與類SARS冠狀病毒蝙蝠株之間的變異程度、變異區域、變異堿基的詳細信息。

經數據分析，2019-nCoV與2003年爆發的SARS病毒基因組序列相似度為80%，與2017年2月從國內的蝙蝠中採集到的Bat SARS-like coronavirus isolate bat-SL-CoVZC45基因組序列相似性最高，相似度為88%。

介紹稱，對2019-nCoV病毒株的基因組變異分析可為追溯病毒來源、追蹤病毒株變異路徑、防控新型冠狀病毒引發的疫情、治療病毒性肺炎提供重要的數據基礎與決策支持。

（中科院之聲）