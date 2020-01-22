【武漢肺炎】「不計報酬無論生死」 武漢醫生寫下請戰書感動網民

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，確診病例持續增加，範圍遍及全國多地，其中武漢有十餘名醫護人員亦受到感染。 近日在內地社交平台流傳一份申請書，疑似是武漢同濟醫院的一名醫生寫下「不計報酬，無論生死」，自願參與新型冠狀病毒的治療，引發網民熱議。不少人看到後都表示非常感動，並留言稱「醫護人員太偉大了」。

微博流傳一份申請書，武漢同濟醫院一名醫生寫下「不計報酬，無論生死」，自願參與新型冠狀病毒的治療。（微博＠藍莓醫生）

獲微博官方認證的醫療大V「@藍莓醫生」21日在微博貼文稱，（武漢）同濟醫院第二批志願報名已經滿員，他並貼上一張申請書的圖片。申請人被隱去真實姓名，他自稱是主任醫師和教授，有25年工作經歷和15年黨齡，並寫道：「為了起到黨員的模範帶頭坐擁，盡到一個醫務工作者治病救人的應有職責，現在病毒肆虐。如有需要，我自願報名申請加入醫院的各項治療病毒性肺炎的治療活動。不記（計）報酬，無論生死。」落款處還有一個指印，日期則是1月21日。

而據內媒《新京報》報道，武漢一間三甲醫院的醫護人員證實，網傳申請書屬實，「老一輩的教授都是有很大的社會責任感的，也確實有很多醫務人員自願增員」。

這名醫護人員還透露，目前當地感染人員增多，已超過平常感染科的接診量，每個科室抽調人員去支援感染科、發熱門診以及隔離病房，每個科室大概抽調兩三名護士，醫生抽調一兩名去參與輸液、護理、診斷等，一部分是自願報名，一部分是抽調，沒有任何人出現拒絕或者有怨言的情況，「大家都保持高度警惕，盡量做自己的一份貢獻，去支援的人員還是比較辛苦的」。

微博話題「#武漢醫護人員寫下請戰書#」隨即登上熱搜榜，引起網民熱議：

「致敬在前線的醫務人員，希望都能平安歸來。」 「感謝無私的醫生護士。」 「醫護人員真的是太偉大了！ 在所有人都對疫情避之不及的時候他們勇敢的走在了一線。」 「最後一句話好想哭啊。」

不過，也有網民指出，並非所有醫護人員都是自願上前線，一位名為「曉勄」的網民19日曾在微博貼文稱，她的職業是護士，由於組內沒有人自願報名前去支援病毒肺炎治療，最後以抽籤形式決定。「曉勄」表示，自己最終被抽中去支援，非常擔心自己被感染，男朋友亦力勸她辭職。但她認為，「作為義務工作者，只能是負重前行」。

公開資料顯示，2003年爆發沙士（SARS）期間，截止到當年5月18日，內地共確診4,698宗沙士病例，有284名患者死亡，而醫護人員的確診病例也多達917宗。

（綜合報道）