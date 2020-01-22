駐美大使崔天凱：任何勢力無法阻擋中國統一

中國駐美大使崔天凱在1月21日舉行的新春招待會上就台灣問題再次釋放強硬信號。

崔天凱強調，中國統一是中華民族復興的必然要求，任何人、任何勢力無法阻擋。維護中國主權和領土完整，不容來自任何地方、打着任何旗號的挑戰。

崔天凱就台灣問題再發出強硬警告。（微博視頻截圖）

這位中國駐美大使最後稱，企圖阻擋中國實現完全統一，其結局只能是「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」。

「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁」是中共前領導人毛澤東於1963年創作的詞《滿江紅·和郭沫若同志》中的句子。近來，中國外交系統多次引用該首詞駁斥外界插手中國事務。

在蔡英文勝選2020年台灣總統大選後，大陸國台辦用「撼山易，撼『九二共識』難」回應，被指才是對台的真正態度，是對兩岸關係的重新定調。

除官方回應外，大陸民間近來逐漸熱炒武統台灣聲音，對此國台辦稱，這是被民進黨和台獨勢力的倒行逆施逼出來的。

實際上，中國大陸軍隊亦在就台海局勢做最壞打算。1月19日，大陸網絡驚現一張解放軍攻台作戰演習的照片。其中出現南部登島作戰群裝載航渡圖，以及台灣島南部地形圖。

大陸網路上盛傳解放軍針對登陸南台灣進行兵棋推演的圖片。（網上圖片）

對於這種有意無意的「泄密」，多有聲音稱，在蔡英文當選台灣總統且拋出戰爭論觸及大陸紅線後，大陸方面有必要進行某種強硬的敲打。

同樣，中國大陸也在一直反對美國及其他國家介入台海局勢，甚至對美國售台武器做出實質性的反制措施，宣布制裁美國軍工企業。