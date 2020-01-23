【武漢肺炎】口罩防護服短缺　湖北擬求國家緊急支援　工信部部署

內地新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴散，國家衛健委公布，截至1月22日24時，全國共確診571宗新型肺炎病例，17人死亡，死亡病例全部來自湖北省。 疫情最嚴重的武漢市在23日上午10時起進入「封城」狀態。另據湖北省政府22日透露，省內多地均不同程度出現醫用口罩、防護服、測溫儀等防疫物資短缺現象，擬向國家請求緊急支援。工信部亦下發通知，要求做好防控應急物資保障做出部署。

口罩是個人防疫的前線，新型冠狀病毒肺炎疫情大爆發後，全國多地都有口罩供不應求的情況。（AP）

據湖北有關部門測算，截至本月31日，湖北本省只能生產醫用口罩800萬個，防護服200萬套，紅外測溫儀1,200套，不能滿足全省防疫需要。湖北省擬向國家請求緊急支援，調撥醫用口罩4,000萬個、防護服500萬套、紅外測溫儀5,000套。

工信部官方微信公眾號「工信微報」22日發布消息稱，工信部印發了《工業和信息化部關於做好應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急物資供應保障工作的通知》，對各省、自治區、直轄市工業和信息化主管部門做好疫情防控應急物資保障做出部署。

工信部要求建立防控應急物資保障工作機制，細化責任，落實到人，要求摸清本地區防控應急物資的生產供應情況，採取有效措施，做好生產組織和調度工作，還要求確定防控應急物資重點聯繫企業並準確掌握其生產供應情況。

武漢醫院的醫務人員身穿防護服接診。（中新社）

武漢市政府22日曾發布通告，要求民眾在影院、汽車站、地鐵、高鐵等公共場合需戴口罩，政府人員、企業等官員或職員需在執行工作時，戴口罩；企業在店門前需出示「民眾需戴口罩」的展示板，並勸阻未戴口罩的民眾進入。通告還強調，不戴口罩而不聽勸告的民眾可按相關規定，構成違反治安管理行為，將被公安部門處罰，若構成犯罪，將被追究刑事責任。相關規定已經開始實施。

湖北省市場監管局此前亦宣布，會對口罩等醫用商品進行重點監管，經營者若趁機漲價、囤積居奇等，將會被從重處罰。

（綜合報道）