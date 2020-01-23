【武漢肺炎】封城後公共交通停擺　武漢出台4項應急措施保障運輸

新型冠狀病毒肺炎的重災區湖北武漢市，防控指揮部在周四（23日）凌晨宣布早上10時起全市公共交通工具暫停運營，機場及火車站的離開通道亦暫時關閉，呼籲市民無特殊原因不要離開武漢，恢復時間另行通知。 就「封城」一事，武漢市當日召開專題新聞發布會，通報了交通行業應急處置情況，並出台四項措施，以保障停運期間的就醫患者和生活生產必須物資的運輸。

武漢防控指揮部在周四（23日）凌晨宣布早上10時起全市公共交通工具暫停運營，機場及火車站的離開通道亦暫時關閉。（資料圖片）

官方在解釋「離漢通道」暫時關閉的原因時表示，新型冠狀病毒肺炎的確診病例，絕大部分都在武漢市，另外全國其他城市發現的新型肺炎確診病例也幾乎都是從武漢輸入的。市肺炎疫情防控指揮部決定暫時關閉離漢通道，主要是關閉從市區通往機場和火車站的單向通道，不是關閉機火車站場和飛機場，強調這是為防止疫情向市外蔓延，也為阻止病毒市內傳播爭取了時間和空間。

關於離漢通道關閉後的應對措施，市交通運輸局在召開緊急會議後決定，出台四項具體措施：

一是市公交集團組建應急車隊24小時待命，服從全市統一調度； 二是湖北省道路客運集團組建應急車隊，負責將機場、火車站等各大交通樞紐暫停後抵達的單向旅客運至市內； 三是全市網約出租車和巡遊出租車組建應急車隊，納入全市統一調度，隨時滿足城市應急需求； 四是組織貨運車輛組織應急力量，保障城市物資運輸。

1月23日，武漢公共交通停運後，武昌火車站售票大廳幾乎看不到乘客。（中新社）

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據悉，離漢通道暫時關閉以後，鐵路、航空、道路客運等城際交通均安排免手續費退票。截至23日下午3時左右，據市交通運輸局統計，武漢天河機場全天計劃進出港航班566班，已取消288班，抵漢旅客0.6萬人，100台機場應急大巴有序轉運，無滯留旅客，機場高速通道實施市區方向單向放行。

鐵路方面，武漢三大火車站已售票19萬人，全天預計抵漢旅客約24萬人，火車站當日暫保留部分公交線路，保障在途抵漢旅客疏運，目前秩序整體穩定。道路客運方面，全市13家客運站均已關閉，已辦理退票8046張，取消班車近4000班次。

公共交通方面，公交全天計劃開行38,053班，已取消34,753班，輪渡取消251班；軌道交通上午10時前，全線網運送乘客約30萬乘次；10時起末班車通過後，各場站關閉所有出入口、停止運營。

滴滴關閉武漢市部分服務

此外，內地網約車企業「滴滴出行」在武漢「封城」的同日宣布，升級武漢疫情應急響應措施。滴滴表示，會關閉武漢市的跨城服務，但並不會關閉城內的服務，以保障城內市民出行的基礎服務。滴滴續指，已組織大批司機繼續服務，並會密切對車進行消毒。

滴滴呼籲武漢乘客，如果非必要，疫情期間盡量減少使用滴滴，將有限的出行資源留給最需要的人。滴滴又指，會接受相關部門的集中調度，全力以赴支持疫情防控工作。