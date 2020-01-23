中共中央及國務院春節團拜　習近平向全國及港澳台海外同胞拜年

中共中央及國務院周四（23日）上午在北京人民大會堂舉行春節團拜會，國家主席習近平發表講話，並代表中共中央、國務院，向全國各族人民，向香港、澳門及台灣同胞，以及向海外僑胞拜年。

習近平表示，過去的一年中國堅定不移沿着新時代中國特色社會主義大道闊步前進，堅持穩中求進工作總基調，深入推進改革開放，着力推動高質量發展，經濟運行保持在合理區間，三大攻堅戰取得關鍵進展，科技創新捷報頻傳，脫貧攻堅成效顯着，民生事業加快發展，國防和軍隊改革紮實推進，全方位外交成果豐碩，全面建成小康社會取得新的重大進展。

中共中央及國務院在北京人民大會堂舉行春節團拜會。（新華社）

習近平先是回顧過去一年的大事，包括有中共十九大四中全會的召開，對堅持和發展中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化作出全面部署；隆重慶祝澳門回歸祖國20周年，堅決維護香港、澳門繁榮穩定，「特別是我們隆重慶祝中華人民共和國成立70周年，舉行氣勢恢宏、氣氛熱烈的慶祝活動和盛大閱兵，14億護旗手唱響了禮讚新中國、奮鬥新時代的昂揚旋律，極大振奮了民族精神，激發起團結奮進的磅礴力量。」

習近平提到其此前在新年賀詞中所說「只爭朝夕，不負韶華」，是要理解成中華民族用110年的時間實現民族獨立和人民解放，用70年的時間迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，用40多年的時間實現綜合國力、人民生活水平和國際影響力的大幅躍升。

習近平指，中國將分步實現全面建成小康社會、基本實現社會主義現代化，最終建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，「這將是中國人民和中華民族奮進新時代、書寫中華文明新的輝煌篇章的偉大時代！中國人民的每一分子，中華民族的每一分子，都應該為處在這樣一個偉大時代感到驕傲、感到自豪！我們要堅持戰略方向、保持戰略定力，繼續團結一心、艱苦奮鬥，風雨無阻向前進！」

（新華社）