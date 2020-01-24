【武漢肺炎】京滬川等地醫療隊赴武漢支援　抗擊沙士老將「請戰」

與湖北武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，為支援當地防疫救治前線的醫護人員，上海、北京、四川、江蘇等省市近日組建醫療隊，趕赴武漢參與肺炎患者的診治工作。 此外，廣州的南方醫科大學南方醫院也傳出有千名醫護人員「請戰」抗擊新型肺炎，其中有不少志願者是在17年前曾抗擊過沙士（SARS）的「老將」。

復旦大學附屬中山醫院醫療隊到武漢支援。（網上圖片）

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綜合內媒報道，上海首批醫療隊日前出發前往武漢，醫療隊的醫生來自中山醫院、華山醫院等多間醫院。有人在朋友圈寫道：「上海第一批重症和呼吸科醫師出征武漢！小年夜這可能是唯一一列趕往武漢的高鐵。」其後，上海市衛健委正式發文，組派醫療隊援助湖北應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情。

這份通知提到，上海將從全市市級醫院、部分區屬醫院和承擔傳染病救治任務的專科醫院中，組建3批醫療隊前往武漢，其中1批開展救治工作，另外2批待命，每批次135人，合計405人。

此外，四川省衛生健康委員會也在23日宣告，四川第一批援助湖北醫療隊組建完成。任務分配表顯示，四川大學華西醫院、四川省人民醫院等135名醫護人員組成首批援助隊，23日晚連夜前往武漢。江蘇和湖北宜昌也於近日分別派遣了數名醫生到武漢疫區參與診治。

早前，北京廣安門醫院急診ICU主任齊文升也與北京中醫醫院院長劉清泉於21日前往武漢，作為中醫專家參與抗擊疫情任務。而早在18日，被譽為沙士功臣的83歲中國工程院院士鍾南山也去到武漢防疫最前線，研究防控方案。

原第一軍醫大學赴小湯山醫療隊全體隊員寫下「請戰書」。（南方醫院微信公眾號）

傳南方醫院千名醫護人員「請戰」

在廣州，南方醫科大學南方醫院也傳出千名醫護人員請戰抗擊新型肺炎。據悉，2003年爆發沙士期間，南方醫院曾奉命組隊赴小湯山支援。而這次「請戰」的醫護人員中，也有這「老將」的身影。

南方醫院微信公眾號發布的一封「請戰書」上寫道：「我們是2003年奉命赴小湯山抗擊『非典』的南方醫院醫療隊隊員，當年為全國抗擊『非典』做出了應有的貢獻，同時做到了醫務人員『零感染』。」

「請戰書」稱，「願為戰勝新SARS樣疫情，隨時聽候調令，我們小湯山全體隊員都義無反顧，奔赴一線做出我們應有的貢獻。在此，我們積極請戰：若有戰，召必回，戰必勝。」落款為原第一軍醫大學赴小湯山醫療隊全體隊員，並配有24個簽名和手印。

據南方醫院相關人士透露，醫療隊隊員的年齡不一，2003年抗擊沙士的時候，有人年屆40至50歲歲，有的人只有20多歲。17年過去，20多歲的隊員如今40多歲，而醫療隊的隊長現已將近60歲。

不過該相關人士指出，「雖然有這麼多人請願，但是院黨委有嚴格的規定，比如超過55歲的、沒有臨床工作經驗的、曾在半年之內住過院的醫護人員，為了他們自身的安全，我們可能就不考慮了。」

（綜合報道）