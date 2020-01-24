【武漢肺炎】湖北商務廳副廳長中招　曾有感冒症狀「站都站不住」

湖北武漢爆發新型冠狀病毒肺炎，疫情持續擴散。湖北省商務廳副廳長黃謀宏據報22日確診感染新型冠狀病毒，目前正在醫院接受治療。 此外，湖北省疾控中心及湖北省商務廳工作人員正在排查近期與黃謀宏密切接觸者，要求他們進行隔離。

內媒消息指，湖北省商務廳副廳長黃謀宏確診新型冠狀病毒肺炎。（微博圖片）

內媒《澎湃新聞》引述湖北省商務廳工作人員的消息稱，黃謀宏此前就出現了感冒的症狀，後來情況愈來愈嚴重，「站都站不住了」，做了檢查後才確診。

公開資料顯示，黃謀宏現任湖北省商務廳副廳長、黨組成員。湖北省商務廳官網顯示，17日，黃謀宏曾赴該廳扶貧點枝江市問安鎮曇華寺村走訪慰問困難群眾和困難黨員，調研扶貧產業發展並看望駐村工作隊隊員。

上述工作人員透露，他曾與黃謀宏一起前往枝江市走訪慰問貧困戶。他本人於值班的同事也正在自我隔離，與他人減少接觸。「只要接觸過（黃謀宏）的，就通知進行自我隔離、觀察，先觀察再說。」

此前，內地網絡流傳一張截圖，稱湖北省商務廳辦公室23日向廳機關各處室、廳屬各單位下發通知，並指該廳副廳長黃謀宏確診為新型冠狀病毒感染，自17日至22日與黃謀宏有密切接觸的人員，省疾控中心工作人員將打電話詢問相關情況。如出現身體不適，及時去醫院檢查。其他與黃謀宏有密切接觸的人員，自行與省疾控中心工作人員聯繫。

湖北省疾控中心相關部門24日回應稱，已經前往湖北省商務廳核查處理此事。

繼武漢宣布封城後，湖北多地陸續宣布關閉火車站等公共運輸系統。武漢、鄂州、黃岡、赤壁、仙桃、枝江、潛江、咸寧、黃石、恩施共10個城市相繼發出停運通知，形同「封城」。

（澎湃新聞）