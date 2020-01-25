【武漢肺炎】多宗兒童確診病例最小僅兩歲　專家：兒童並非不易感

中國疾病預防控制中心主任高福早前在國新辦記者會上表示，就目前的流行病學和目前的認知來說，兒童和年輕人對新型冠狀病毒不易感。 但廣西衛生健康委25日發布通報稱，河池市新增2宗新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，其中一宗的患者是年僅2歲的女童。同日，陝西也發現有一宗9歲女童確診病例，而此前深圳也報告有一宗10歲兒童確診病例。

春運期間爆發疫情，有旅客為小朋友戴上口罩防護。（中新社）

對此，廣州市婦女兒童醫療中心內科部主任兼感染科主任徐翼表示，從現在的訊息披露來看，新型冠狀病毒感染的年齡層還是以中老年人為主，但正陸續有兒童確診病例報告。深圳的10歲兒童確診病例，病情輕微，目前已經出院。

徐翼認為，現在下結論兒童發病率低，就意味着兒童不是新型冠狀病毒易感人群為時過早，「目前兒童感染病例少，可能是因為他們與病源的接觸機會比較少，並非兒童就不是易感人群，對兒童的防控要做到與成年人防控一樣重要的地位。」

至於兒童是否新型冠狀病毒的易感人群，徐翼就稱還要進行全方位的研究與監測，以作進一步認證。

高鐵列車上的旅客都戴上口罩防範。（澎湃新聞）

徐翼還指出，目前新型冠狀病毒最重要的特點就是可以人傳人，而且病毒可以與人體呼吸道上皮細胞的一種蛋白進行相互結合，在結合後侵犯上皮細胞，進而造成肺部感染。就兒童防控來說，最容易做得到也是最有效的手段就是戴口罩、勤洗手，保持良好的衛生習慣，儘量少去公共擁擠場合。

（南方都市報）