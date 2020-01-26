【武漢肺炎・直播】國家衛健委：有能力有信心取得疫情防控的勝利

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散。內地30個省、市、自治區已啟動重大突發公共衛生事件一級響應。 今日（26日）下午3時，國務院新聞辦舉行新聞發布會，介紹新冠肺炎疫情防控工作。

國家衛生健康委員會副主任李斌。（01直播截圖）

中央政治局常委會就疫情防控作出多項重要的部署。馬曉偉表示，切實把中央關於疫情防控的各項措施落到實處是控制疫情蔓延、取得防控攻堅戰勝利的關鍵。一是要充分發揮制度優勢，機制優勢，黨中央決定成立應對疫情工作領導小組，在中央政治局常委會領導下開展工作。同時，向湖北疫情嚴重的地區派出指導組。還有許多部門組成的聯防聯控機制，這種領導體制有利於全國統籌、軍地統籌，調動全國各方面醫療資源和物資。

二是要進一步落實屬地責任，特別是強化地方各級黨委政府的責任。三是加強對各地防控工作的指導。衛生健康委已對全國各省份防控工作進行了第一輪全覆蓋的督導，督查各項防控措施的落實。

交通運輸部副部長劉小明補充道，該部及時開展防控部署。啟動防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的二級應急響應，建立了交通運輸部的聯防聯控機制，連夜進行了部署，因地制宜地對汽車、船舶等交通工具和車站、碼頭、高速公路服務區這些場所進行通風、消毒和旅客體溫的檢測等相關措施。

國家衛生健康委員會主任、黨組書記馬曉偉。（01直播截圖）

馬曉偉表示，主要做了幾方面的工作，一是開展疾病溯源和技術指導，組織專家在較短的時間內查明病原，組織研究開發了診斷試劑盒；二是指導湖北省武漢市落實各項防控措施，設立前方工作組，督促地方迅速關閉相關市場，嚴格加強對野生動物養殖、販賣、交易、餐飲的管理，打擊違法交易。暫停關閉機場、火車站等離漢通道，內防擴散、外防輸出。協調安排中央醫藥儲備向武漢緊急調用物資，調運防護服、口罩、手套、防護鏡等醫用物資。

三是加強全國面上的疫情防控工作，目前全國有30個省啟動了突發公共衛生事件的一級響應今明兩天將再派出12支1600多人的隊伍，疫情防控急需的物資有關部門正在加緊協調，確保及時足額到位；四是全力以赴救治患者，及時修訂了診療方案，向社會公佈全國縣級以上定點醫院、發熱門診的名單，注重中西醫結合，對重症病例實行「一人一案」，最大限度減少死亡病例。落實患者救治費用補助政策，確保任何一個人不因費用問題影響救治；五是加緊開展科研攻關。成立國家科研攻關專家組，啟動實施應急項目；六是做好宣傳解讀。每天上午八點前，由國家衛生健康委統一發布前一天的疫情數據；七是深化交流合作。向世界衛生組織及時通報疫情情況以及分享技術信息，分享部分毒株的全基因組序列。

他表示，接下來將在中央應對疫情工作領導小組領導下，把疫情防控作為頭等大事，分類指導、精準施策、依法科學防治。一是要緊緊盯住武漢，督促湖北省和武漢市依法採取最嚴格的防控措施；二是緊盯全國。全面動員，全面部署，全面加強，做好社區防控，嚴格管理15日內從武漢流入各省份人員；三是全力加強病例救治。

馬曉偉強調，將全力以赴做好防控工作，充分發揮中國特色社會主義的製度優勢，運用我們多年積累的防控重大公共衛生事件的經驗，充分依靠廣大醫務工作者和人民群眾打一場疫情防控的人民戰爭，「我們有信心，有決心，也有能力取得疫情防控的勝利。」

國務院新聞辦舉行新聞發布會。（01直播截圖）

國務院新聞辦新聞發布會請來國家衛生健康委員會主任、黨組書記馬曉偉，副主任李斌，工業和信息化部副部長王江平，交通運輸部副部長劉小明，介紹新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作有關情況，並回答記者問。

馬曉偉表示，新型冠狀病毒感染肺炎疫情發生以來，黨中央、國務院高度重視，總書記習近平非常關心疫情的發展和患者的救治情況，多次作出重要指示和批示。總理李克強部署按照「乙類傳染病、甲類管理」依法開展疫情防控工作。副總理孫春蘭多次研究疫情，並前往武漢查看情況，部署工作。國家衛生健康委會同聯防聯控機制的成員單位，在黨中央、國務院的堅強領導下，迅速行動，協調聯動，按照屬地管理的原則，落實各項防控措施。