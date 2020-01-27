【武漢肺炎】中國國務院將春節假期延至2月2日　各地學校推遲開學

北京時間1月27日凌晨，中國國務院發佈了關於2020年春節假期的通知，該通知規定將春節假期延至2月2日。

即將開始春運返程高峰將考驗中國各地的疫情防護工作。（AP）

中國國務院北京時間1月27日凌晨發佈了關於延長2020年春節假期的通知，該通知提出了三個旨在加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的具體安排。

一是延長2020年春節假期至2月2日，並從2月3日起正常上班。（注：原本春節假期將於1月30日結束）

二是全國各地大專院校、中小學、幼兒園推遲開學，具體開學時間由教育部門另行通知。

三是因疫情防控不能休假的職工，應根據《中華人民共和國勞動法》規定安排補休，未休假期的工資報酬，應按照有關政策保障落實。

值得留意的是，假期延後是否會影響股市正常開市，截至目前不得而知，此前中國《證券時報》旗下新媒體平台「e公司」曾援引監管層相關人士的話稱，監管層會持續關注相關情況。

中國官媒《環球時報》總編胡錫進27日凌晨在社交媒體微博上表示，這是新中國歷史上第一次採取延長全國性假日的方法對抗傳染病，這一安排顯示國家對當前疫情的頂級重視和戰勝新型肺炎的堅定決心，此舉可將春運的返程高峰延後，並且有利於春運後半程減少疫情的擴散，雖然對經濟有負面影響，但如果不遏制新型肺炎，經濟損失會更大。

此外，截至目前中國衛健委尚未公布北京時間1月26日全國疫情的數據，截至25日24時，中國30個省（區、市）累計報告確診1,975宗新型冠狀病毒肺炎病例（其中重症病例324宗）並且累計報告死亡病例56宗。此外，25日當天29個省（區、市）報告新增確診病例688宗，新增死亡病例15宗。