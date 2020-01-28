【武漢肺炎】國家衛健委：部分患者無肺炎徵狀　僅輕度發燒或乾咳

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，今日（28日）早上，國家衛生健康委召開新聞發布會。 國家醫療專家組成員、北京地壇醫院感染性疾病診療與研究中心首席專家李興旺透露，近期輕症病例增多，有一部分病人並沒有肺炎徵狀，只有輕度發燒或者偶爾有一些乾咳，「這也是我們目前看到的疾病的一些新的特點」。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，今日（28日）早上，國家衛生健康委召開新聞發布會。（01直播截圖）

李興旺表示，隨著感染地區的人外溢到全國各地，可能在全國很多地方造成了散發的病例出現。在散發病例密切接觸者中，可能會出現無徵狀的感染者，他們雖然沒有徵狀，但是核酸檢測呈陽性。還有一些病人發燒不明顯，偶爾乾咳或者乏力。

李興旺指，「這樣的病人，從傳染病規律來講，也是有一定傳播力的。從這個病傳播的主要途徑來講，主要是通過近距離的飛沫傳播，但是輕病人的咳嗽徵狀一般還比較少。所以從這方面來講，可能傳播力不會那麼強。」

李興旺表示，很多無徵狀感染者是在密切接觸者中發現的，他們按要求都在進行醫學觀察，不會隨意的到公共場所進行自由活動，更多是進行居家隔離，這也就保證了對傳染源的控制。

他還提醒大家，新型肺炎更多的徵狀是咳嗽，呼吸道傳染疾病更多是通過近距離飛沫傳播，大家要戴上口罩，盡量減少近距離接觸，也就是在1-2米之間或者1.5米距離的接觸。此外，新型肺炎還可能會通過接觸傳播，除了戴口罩，還要勤洗手。