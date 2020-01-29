美司法部：哈佛大學化學系主任被捕　遭控參與中國「千人計劃」

據美國司法部網站消息，今年60歲的哈佛化學系主任查爾斯·利伯（Charles Lieber）當地時間1月28日被美國聯邦調查局（FBI）逮捕。美國司法部指控他參與中國「千人計劃」、卻對美國國防部以及國立衛生研究院（NIH）做出虛假陳述。 美國司法部還指，另有兩名中國籍人士Yanqing Ye和Zaosong Zheng被捕。

據美國司法部，2008年起，查爾斯·利伯在美國哈佛的研究小組有從美國國防部、衛生研究院獲得超過 1800 萬美元資金挹注，根據規定必須披露境外利益，但他在2018年卻稱沒有境外收入，並且曾在接受調查時稱，自己未加入中國《千人計劃》。

哈佛化學系主任查爾斯·利伯（Charles Lieber）。（Asian Scientist Magazine）

不過，美國司法部稱， 查爾斯·利伯2011年就成為武漢科技大學的「战略型科学家」，並在2012年至2017年間參加了《千人計劃》。美國司法部稱，武漢科技大學每個月支付查爾斯·利伯5萬美元薪水、每年一百萬人民幣的生活費，並且還提供超過150 萬美元在武漢大學成立實驗室。

美國司法部還指，Yanqing Ye是一名解放軍少尉，她被指隱瞞身份進入美國學習，蒐集信息，並將美國的文件信息傳回中國，此後又對美國官員進行虛假陳述；而另一名被捕人士Zaosong Zheng則是在波士頓的貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）工作的研究人員，他被指從偷取美國生物樣本並送回中國。

哈佛大學公開聲明表示，「美國政府對查爾斯·利伯的指控『相當嚴重』。哈佛大學正在跟聯邦當局合作，開始對這些遭指控的不當行為進行自我審查查爾斯·利伯教授也被無限期休假。」