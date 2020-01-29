美眾院通過《西藏政策及支持法案》　外交部：美向藏獨發錯誤信號

美國眾議院1月28日表決通過《西藏政策及支持法案》（Tibet Policy and Support Act），法案更新2002年的《西藏政策法》，要求中國政府不得干涉藏傳佛教領袖繼任決定。

對此，外交部發言人華春瑩29日表示，美國國會眾議院通過所謂的「2019年西藏政策及支持法案」，此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向「藏獨」勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此表示強烈憤慨、堅決反對。

華春瑩說，美國眾議院通過法案，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。（資料圖片）

華春瑩說，西藏自古以來就是中國領土，西藏事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。過去60多年來，西藏經濟社會文化生態等各領域都取得了歷史性發展變化。

她說，當前，西藏經濟持續健康發展，社會大局和諧穩定，各族人民團結互助，宗教和睦佛事和順，文化繁榮發展，生態環境良好，人民生活不斷改善。西藏各族人民衷心擁護中國政府和西藏自治區政府的各項政策，正在同全國人民一道，為全面建成小康社會而努力奮鬥。近年來，國際社會越來越瞭解西藏的真實情況，也越來越理解支援中國的涉藏政策。

華春瑩稱，涉藏問題不是民族問題和宗教問題，也不是人權問題，而是涉及中國主權和領土完整的重大原則問題；我們敦促美方客觀看待西藏經濟社會發展成就，充分認清涉藏問題的高度敏感性，立即糾正錯誤，停止利用涉藏問題干涉中國內政，多做有利於中美互信與合作的事，而不是相反。

（外交部網站）