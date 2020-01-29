【武漢肺炎】北京判斷疫情嚴峻　習近平首次喊話軍方「聞令而動」

內地官方媒體披露，中共最高領導人習近平近日就應對武漢肺炎疫情蔓延向軍隊喊話，要求其「聞令而動」，積極支援地方疫情防控。 據悉，這是習近平自1月25日表態應對武漢肺炎以來第四次對外發聲。外界稱中南海如此力度應對危機絕無僅有，表明當下武漢肺炎疫情局勢依舊危急。

據新華社1月29日報道，習近平日前就軍隊做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作作出指示。在指示中，習近平承認「目前疫情防控形勢依然嚴峻複雜」，要求全軍「聞令而動，勇挑重擔，敢打硬仗，積極支援地方疫情防控」。

1月26日，在武漢市金銀潭醫院，陸軍軍醫大學醫療隊在接管病區清理病房，準備迎接患者入院。當日，解放軍援漢醫療隊在武漢全面展開救治工作。陸軍軍醫大學醫療隊成建制接管武漢市金銀潭醫院兩個病區。（新華社）

他尤其提到當前由軍方進行醫療救治支援的正在火速籌建的武漢火神山醫院。該醫院是仿效當年北京應對SARS疫情專門建立用於集中收治病人的小湯山醫院而籌建的， 位於武漢職工療養院，總建築面積3.39萬平方米，可容納700至1,000張床位。2020年1月24日，相關設計方案完成並開始施工，內媒報道指，火神山醫院將於2月2日整體移交軍方，雷神山醫院2月5日可投入使用。

據悉，此前習近平已經就武漢肺炎在春節前後蔓延做出過多番表態。1月25日在中央政治局常委會專門討論武漢肺炎時，習近平宣布在中央成立應對疫情工作領導小組，在中央政治局常務委員會領導下開展工作，同時中央向湖北等疫情嚴重地區派出指導組。此外，是次會議還決定分類指導疫情防控，從省級一直到各市縣鄉「堅決防止疫情擴散」，同時要求全力以赴救治感染患者，「決不能因費用問題耽誤患者救治」。

1月28日，國家主席習近平在北京人民大會堂會見世界衛生組織總幹事譚德塞。（新華社）

當時新華社通稿還披露習近平此前召開過多次會議，國務院亦是如此。

隨後，1月27日習近平委託國務院總理李克強赴武漢視察，並在當天下達指示，警告說「在當前防控新型冠狀病毒感染肺炎的嚴峻鬥爭中，各級黨組織和廣大黨員幹部必須牢記人民利益高於一切……」

緊接着，在武漢肺炎確診病例數量節節攀升之時，習近平1月28日在北京會見了世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。習近平聲稱，當前中國人民正在與新型冠狀病毒感染肺炎疫情進行嚴肅的鬥爭。人民群眾生命安全和身體健康始終是第一位的，疫情防控是當前最重要的工作。自己「一直在統一部署、統一指揮」這場狙擊戰。