【武漢肺炎】湖北新增確診病例1032宗

據湖北省衛健委網站消息，2020年1月29日0時至24時，湖北省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例1,032例。

其中：武漢市356例、黃石市27例、十堰市31例、襄陽市32例、宜昌市54例、荊州市50例、荊門市49例、鄂州39例、孝感市125例、黃岡市172例、咸寧市18例、隨州市27例、恩施州15例、仙桃市23例、天門市10例、潛江2例、神農架林區2例。

新型肺炎疫情爆發，中國湖北省尤其是武漢成了重災區。（AP）

湖北省新增死亡37例。其中：武漢市25例、荊州市1例、鄂州市1例、孝感市3例、黃岡市7例。新增出院10例。其中：武漢市7例、黃岡市3例。

截至2020年1月29日24時，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例4,586例。其中：武漢市2,261例、黃石市113例、十堰市119例、襄陽市163例、宜昌市117例、荊州市151例、荊門市191例、鄂州市123例、孝感市399例、黃岡市496例、咸寧市130例、隨州市143例、恩施州66例、仙桃市55例、天門市44例、潛江市10例、神農架林區5例；已治癒出院90例，死亡162例（其中：武漢市129例、黃石市1例、宜昌市1例、荊州市3例、荊門市4例、鄂州市2例、孝感市6例、黃岡市12例、天門市3例、潛江市1例）。

目前仍在院治療4,334例。其中：重症711例、危重症277例。均在定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者28,780人，尚在接受醫學觀察26,632人。

新型肺炎疫情蔓延迅速，疫情仍然處於擴散階段。中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組會議在1月29日指出，局部地區有迅速上升趨勢，形勢複雜嚴峻。