【武漢肺炎】北京啟動修繕小湯山醫院　必要時啟用

1月30日，北京市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作新聞發佈會召開。發佈會結束後，北京市衛健委主任雷海潮介紹，目前小湯山醫院建築陳舊，需要更新修繕，已經啟動修繕工程，提供更好的就診條件，視疫情變化啟用作為補充。

2003年SARS時期，為有效控制疫情，北京在7天內建成小湯山SARS定點醫院，創下世界醫院修建速度紀錄。同時，官方介紹稱，小湯山醫院兩個月收治全國七分之一的SARS患者，除死亡8例外，其餘病人均康復出院，工作人員未發生一例院內感染。實現「提高治癒率、降低病死率、確保零感染」。

小湯山——曾經對抗非典疫情的「根據地」，如今已成為歷史。但在武漢肺炎疫情蔓延的情形下，小湯山非典定點醫院」因重建，再次進入公眾視野。（微博@人民日報）

1月29日傍晚，小湯山醫院北側，數台挖掘機在工作。

1月29日，《新京報》記者探訪位於北京昌平區的小湯山醫院，看到該院多棟康復中心大樓正在騰空，部分設施已搬空。幾名施工人員告訴記者，他們近期在實施小湯山醫院的改造任務，「已經工作三天了，現在就是把裏面的東西搬出來，騰空，今天還沒搬完。」據悉，病房騰空後，將進行粉刷。

小湯山醫院北側，幾年前曾是一片空地。目前已鋪上建築砂石，部分區域覆蓋了防塵綠罩，數十輛拖拉機、建築貨車正在施工。此處空地本是2003年「非典」疫情時期的定點醫院，2010年被拆除。

兩名北京建工的工作人員表示，目前接到的任務是「平整場地」。另有工作人員表示，單位近期調配了千餘名職工來到小湯山醫院施工。