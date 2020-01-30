【武漢肺炎】國家郵政局：籲減少來往武漢速遞　留給疫情防控需要

﻿武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，此前一直無病例的西藏自治區亦確診首宗病例，疫情已蔓延至全國範圍。內地31個省、市、自治區已全部啟動重大突發公共衛生事件一級響應。 國家衛健委從1月27日開始，每天舉行新聞發布會，通報疫情防控的有關情況，並回答中外傳媒提問。今日（30日）的記者會，介紹疫情防控中的運輸保障情況。

今天新聞發布會的主持人是國家衛健委新聞發言人米鋒。出席的嘉賓包括交通運輸部新聞發言人、政策研究室主任吳春耕，民航局飛行標準司司長朱濤，中國國家鐵路集團有限公司客運部主任黃欣，以及國家郵政局市場監管司副司長侯延波。

民航局飛行標準司司長朱濤。（01直播）

朱濤表示，從民航最近的相關數據來看，今年春節民航客座率有較大回落，針對即將到來的返程高峰，民航系統已做好充分準備，能夠保證旅客的出行需求。根據疫情發展，減少疫情通過航空器傳播是民航目前工作的重點。飛機在設計時已經考慮了運行過程中的通風要求。通常情況下飛機客艙每2-3分鐘將置換一次空氣，每小時置換20-30次。飛機通風系統主要使空氣上下流動，不是前後流動，這種循環方式可以降低病毒在飛機上擴散的可能性。

在疫情防控期間，我們進一步要求在保證安全的前提下，飛行中使用最大通氣量，同時增加對飛機的消毒頻次，優化機上服務流程，最大限度減少疫情傳播的可能性。飛機上還配備了防疫包等應急醫療設備。針對疫情，航班上增配了非接觸式體溫檢測儀，同時還加強了客艙乘務員的培訓，保證乘務員在做好自身防護的同時按程序妥善處理發熱旅客。

另外，民航各機場也加強了通風和消毒，同時緊密配合地方政府做好旅客體溫檢測工作。我們有信心通過採取有效措施，最大限度減少疫情通過航空器傳播。

中國國家鐵路集團有限公司客運部主任黃欣。（01直播截圖）

黃欣表示，由於春節假期的延後和防控工作的需要，鐵路的返程高峰也會延後，也會出現新的情況，國鐵集團高度重視返程運輸的安排。具體有如下幾點：

一是密切掌握假期變化以後客流變化的規律，結合疫情防控工作的需要，及時調整和優化運力安排，做好站車服務，包括退票服務等各項工作。 二是在前期有力有效措施的基礎上，繼續強化站車防控工作。按照防控工作的要求，根據各級地方政府的統一安排，組織進站和出站旅客的測溫工作，發現發熱旅客立即移交留觀站進行篩查或者交給當地的衛生部門。在列車上發現發熱旅客以後，就近下交，同時立即進行隔離。 三是做好列車和車站消毒通風，加強衛生防疫工作。重點加大對客流量大的大站的消毒頻次。 四是配合好各級地方政府，協查車上確診病人密切接觸者信息。

交通運輸部新聞發言人、政策研究室主任吳春耕。（01直播截圖）

吳春耕表示，春運已經過半，即將迎來返城高峰，做好返城高峰期的疫情防控以及交通運輸保障工作十分艱巨和緊要。昨天，中央防疫工作領導小組召開會議，對節日返城的疫情防控工作進行了部署，交通運輸部將認真貫徹落實中共總書記習近平重要指示精神，全面落實中央領導小組的工作部署，始終把疫情防控作為壓倒一切的重大任務，採取切實有效措施堅決遏制疫情通過交通工具傳播和交叉感染。具體有以下幾方面舉措：

第一，動員全行業力量，繼續按照一級響應，高標準、高效率開展春運返城階段的交通運輸領域的疫情防控各項工作，做到守土有責、守土擔責、守土盡責。 第二，嚴格落實交通工具通風消毒，旅客體溫檢測等有關要求，督促客運站配備體溫檢測設備，在有條件的服務區和船舶等設置留觀區和隔離區，發現體溫異常的，第一時間按照程序留觀、隔離和移交。 第三，全力做好交通環節的疫情防控檢疫工作，配合衛生健康等部門做好交通站場衛生檢疫站設置與檢測工作。截止到1月29日，全國在高速公路的服務區出入口以及客運站、客運碼頭等一些交通場站累計設置了1.5萬處衛生檢疫站。29日一天，公路、水路系統投入疫情防控的一線人員共56.7萬人。 第四，指導地方管控進出武漢等地的交通運輸工具，暫停進入武漢的道路水路客運班線以及省際、市際包車客運，嚴格管控車船駛離武漢。同時全國31個一級響應的地區也全面暫停省際包車。 第五，積極配合做好在交通工具上和病人密切接觸人員的追溯工作，對於出現的病例和疑似病例及時將乘客信息提交留驗站或者是目的地衛生健康部門。離開交通工具後又發現確診病例的，第一時間向衛生健康部門提供同一車廂旅客信息，並以多種方式尋找密切接觸者。

現場記者提問。（01直播）

與此同時，還將全力做好返程高峰的運輸服務保障工作。今年的春運返城高峰因為假期延長，返城呈現客流高峰後延、客流強度、分佈區域平穩等特點。比如根據統計，1月29日，鐵路、公路、水路、民航共發送旅客1351.4萬人次，這個數量比去年同期下降了83.5%。所以我們也將針對今年客流返城高峰的新情況，做好客流變化的分析研判，調整優化春運工作方案和運力的調配安排，大力推廣聯網售票，強化重點領域的安全監管，加強車輛技術維護和道路的保通保暢工作，全面提升服務品質，切實落實好小客車免費通行政策和特殊時段客票免費退票政策。密切關注天氣情況，實時發布路況和出行訊息，為大家平安快捷返鄉返崗提供良好的交通運輸服務保障。

同時，交通運輸點多、線長、面廣，交通工具是一個人口密集、相對封閉的環境，交通一線人員自身防護水平相對薄弱，這些都對交通運輸的疫情防控工作帶來了嚴重挑戰。但是交通人有信心也有決心保障人民群眾春運期間的出行，緊緊依靠人民，堅決打贏疫情防控狙擊戰。藉此機會呼籲大家要科學合理安排行程，盡量減少出行或者是錯峰出行，在出行過程中要戴口罩，勤洗手，積極配合做好體溫檢測等工作。

國家郵政局市場監管司副司長侯延波。（01直播）

侯延波表示，春節期間是速遞服務的淡季，但今年春節，為了抗擊疫情，國家郵政局組織郵政企業、快遞企業，統籌全網資源，迅速開通了國際和國內的航線，暢通陸路運輸，全力保障對武漢等重點地區應急救援物資和人民群眾日常基本生活物資的運輸和寄遞。中國郵政、順豐、京東等企業發揮各自的優勢，有效保障了春節期間各地群眾的基本需求，13間企業開通了救援物資的綠色通道。

伴隨着春節假期即將臨近結束，為了有效地抗擊疫情，科學有序地做好節後恢復生產的工作，國家郵政局於近日發出通知，對相關的工作進行了安排部署，要求各級郵政管理部門按照地方黨委政府的要求，提前部署安排節後的恢復生產工作。各企業要結合實際，制定復產復工的預案，備足疫情防控的裝備和物品，制定異常情況的應對方案。特別強調，武漢等重點地區的節後恢復生產工作要服從地方黨委政府的統一安排，切實做到科學、安全、穩妥、有序。據統計，1月24日至29日，全國郵政業攬收包裹8125萬件，按年增長76.6%；投遞包裹7817萬件，按年增長110.34%。

侯延波在會上介紹疫情防控中的運輸保障情況。（網上圖片）

針對武漢地區的寄遞服務，國家郵政局進行了重點安排，組織企業合理調配運輸的資源，優先保障疫情防控應急物資和市民生活必需品的寄遞服務，同時加強源頭管控，在確保穩定的基礎上適當調整武漢方向的郵件和快件的收寄，來緩解武漢地區運輸、分揀和投遞的壓力，優化調整網絡組織，盡量避免郵件快件在武漢周轉。同時強化衛生的管理，按照衛健部門的要求，對郵件快件和運輸車輛進行二次消毒和通風。對於進出武漢的郵件和快件採取定點收寄、定點投遞的模式，由速遞員與用戶進行電話聯繫，優先選擇投遞到智能快件箱，以減少人員間的接觸。截至目前，武漢市寄遞服務基本平穩，1月23日至29日，武漢市攬收包裹83.7萬件，投遞包裹102.7萬件。目前速遞員，特別是武漢地區的速遞員正在加班加點為大家服務，工作的壓力和強度都很大。呼籲廣大消費者，在疫情防控期間，除了基本的必需的生活用品，盡可能減少進出武漢的速遞需求，讓更多的寄遞資源能夠服務於疫情防控的需要，同時設置智能快件箱的小區，或有條件的小區，能為速遞員打開方便之門，以提高投遞的效率，讓速遞員能夠有時間更多地休息。

關於武漢來的快件能否接收的問題，據專家介紹，病毒傳播目前主要是通過兩個渠道，一種是通過飛沫傳播，另一種是通過和病人密切接觸傳播，病毒通過快件傳播的風險極低。此外，我們還要求郵政和速遞企業嚴格落實對郵件快件、運輸車輛、生產作業場所的消毒通風的措施，嚴格落實安全查驗制度，嚴禁收寄野生動物。因此正常的快件不用拒收。當然，收完快件，請及時洗手。

現場記者提問。（01直播）

吳春耕表示，在疫情防控的關鍵時刻，武漢暫停了全城的城市交通，實施人員進出管控措施，其他一些城市也採取了封城、暫停省際道路客運班線、暫停城市公共交通等一系列舉措，這是嚴格控制傳染源，有效防止傳染病大面積擴散的重要舉措，對於疫情防控發揮了積極作用。但是，大範圍、長時間的交通停運又勢必將對人民群眾的出行和生產生活產生一定的影響，對於這種情況，也進行了初步的調查摸底，截止到今天上午，全國的省際包車和發往湖北的省際客運班線已經全部停運。湖北、北京等10個省市道路客運全面停運，還有16個省份全面暫停省際客運班線，28個省份的多個城市也暫停或者部分暫停城市公交線路，武漢等5個城市還暫停了城市軌道交通（地鐵）的營運。

交通運輸既是遏制病毒傳染的重要環節，又是服務人民群眾出行、維持社會生活生產秩序、保障疫情防控期間重點人群出行和應急物資供應的重要支撐。隨著疫情的防控工作持續深入開展，以及春節假期即將結束，生產逐步恢復等因素，民眾的出行和物資需要日益突出，針對這一情況，交通運輸部高度重視，統籌謀劃，在昨天印發了《統籌作好疫情防控和交通運輸保障的緊急通知》，強調要堅持屬地原則，因時、因地制宜，分類施策，依法科學實施交通運輸服務防控措施，從3個方面提出要求：

一是對於正常提供交通運輸服務的地方，將繼續嚴格要求地方實施交通運輸工地和場地消毒通風，客運服務一線人員的自身防護和乘客體溫檢測，長途客運旅客實名登記等一系列措施。 二是對於確需新增暫停運輸服務舉措的，應當報經當地人民政府或疫情防控領導機構批准後才能實施，而且要會同相關部門同步配套出台應急運輸的服務保障方案來保障重點人群、特殊群體、重要物資的運輸需求。 三是對於已經暫停運輸服務的地區，要在當地黨委政府的統一領導下，科學研判疫情防控的形勢和運輸服務保障的需要，統籌研究科學調整優化相關措施，堅持依法、科學、精準、有效的原則來研究恢復運輸服務的條件、時間和範圍等方案，一旦具備條件，要及時組織相關經營者恢復運輸服務，滿足疫情防控的需要，滿足人民群眾必要的出行需求。

主持人通報最新疫情狀況，並回應中外傳媒電郵提問。（01直播截圖）

主持人回應中外傳媒電郵提問。一是關於中國與世界衛生組織、美國等相關國家開展疫情防控合作方面等問題。疫情發生以來，中方與世界衛生組織、有關國家和港澳台地區保持密切溝通，及時通報疫情訊息，第一時間分享新型冠狀病毒全基因序列。國家主席習近平會見譚德塞博士（世衛總幹事）時表示，中方願同世界衛生組織和國際社會一道，共同維護好地區和全球的公共衛生安全。此前，世衛已就此次疫情召開兩次《國際衛生條例》突發事件委員會會議，來自各國專家組成的突發事件委員會集體會商，對此次疫情做出了科學、客觀的判斷。

基於中美在衛生健康領域良好的合作關係和在新發再發傳染病防控領域的機制性安排，疫情發生後，中方衛生健康部門與美方保持密切溝通，雙方及時分享了疫情訊息和防控措施。兩國疾控中心也保持積極的技術協作。北京時間1月27日晚，國家衛生健康委主任馬曉偉應約與美國衛生與公眾服務部部長阿扎（Alex Azar）先生通電話，阿扎表示，總統特朗普和他本人對中國政府在疫情防控中展現的透明姿態及雙方正在進行的衛生合作表示讚賞，並樂見世衛等各方與中方密切合作抗擊疫情。國家衛健委已向美方表示，歡迎其聯繫世衛，表達希望加入上述聯合專家組的意願。

在場記者均佩戴口罩。（01直播）

二是關於緩解一線醫院的物資缺乏情況和運輸管理方面等問題。針對全國，特別是湖北省醫療機構防護用品的需求，以及各省負壓病房、負壓力救護車缺口，國家衛生健康委積極協調國家發展改革委、工信部等部門，按照「立足需求、需保急需」原則，研究支持方案，全力給予支持。目前，一線醫護人員的防護物資供應仍然緊張，但相關產能正在恢復，進口物資陸續到位，情況已經趨向好轉。連日來，社會各界也積極向一線的醫療機構和醫護人員進行了捐贈。

針對向湖北省和武漢市運送物資的司機留觀時間過長問題，國家衛健委與交通運輸部進行了協商，根據當前應對疫情工作需要，運送物資到湖北省的貨車司機要採取必要的防護措施，返回後無發燒、咳嗽等症狀，不需要留觀，允許其繼續運送物資。一旦出現發燒、咳嗽等症狀，應當立即就醫，根據病情採取必要的留觀、隔離等措施。

主持人通報最新疫情狀況。截至1月29日24時，國家衛生健康委收到31個省（區、市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例7711例，現有重症病例1370例，累計死亡病例170例，累計治愈出院病例124例，共有疑似病例12167例。累計追踪到密切接觸者88693人，當日解除醫學觀察2364人，共有81947人正在接受醫學觀察。