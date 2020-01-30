【武漢肺炎．直播】全民互動實時監督：武漢火神、雷神山醫院建設

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。染病人數最多的武漢，目前正在加緊建設以北京「小湯山模式」建設的「火神山醫院」和「雷神山醫院」，以接收新型冠狀病毒感染的肺炎患者。 《香港01》直播兩間醫院的建設過程，網上實時監督建設進度。讀者亦可透過本頁的留言功能，互動發表意見。

武漢肺炎疫情迅猛，當局日前決定參照2003年沙士期間北京「小湯山」模式，於6天內建成一間專門收治新型冠狀病毒肺炎患者的板房形式醫院「武漢火神山醫院」。（新華社）

資料顯示，火神山醫院地處湖北省武漢市蔡甸區知音湖畔，位於武漢職工療養院旁，該院建築施工由中國建築第三工程局牽頭，多家企業聯合承建，於2020年1月23日動工，預計將在2月1日建成，2月3日完成交付。

雷神山醫院位於武漢市江夏區黃家湖的軍運會運動員村3號停車場，該醫院建築設計於1月25日開始，和建築施工同步，預計在2月5日建成交付。

「火神山」寓意「火神能驅瘟神」，「雷神山」的雷神則是懲罰罪惡之神， 凡有違背人倫法理且犯下不可饒恕罪責者，則將遭受五雷轟頂而斃亡。

《香港01》長時間直播兩間醫院的建設過程，實時監督建設進度。其中包括火神山醫院建築工地的全景、近景，與雷神山醫院建築工地的全景、近景。四個鏡頭將不定期切換和固定。