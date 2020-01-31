【武漢肺炎】中國人在加拿大遭歧視？　華裔首席衛生官發聲譴責

武漢肺炎疫情持續蔓延，在加拿大，則出現了針對華人的種族主義言論。當地時間1月31日，加拿大華裔首席公共衛生官員譚詠詩（Theresa Tam）在社交平台上表示，此類言論不可接受，又呼籲不要因為疫情而歧視中國人和亞洲人。

譚詠詩在Twitter上寫道，「近期，針對中國人和亞裔群體的種族主義報道以及社交平台上的污衊評論越來越多，它們都是有關新型冠狀病毒的，我感到非常困擾。」

「我能理解，在這個特殊時期，人們的恐懼日益增長，」譚詠詩接着寫到，「但我們必須記住，集體的凝聚力（在這個時期）非常重要。」

譚詠詩隨後表示，在抗擊疫情傳播的道路上，每個人都有自己的責任，「加拿大華人社區和來自疫區的旅行者，就是我們工作的重點。」

譚詠詩呼籲，人們要從「沙士」中吸取經驗，不要讓東南亞人曾面對的種族主義和歧視再次出現，「種族主義、歧視和污衊性的語言是不能接受的，而且非常傷人。這些行為讓人們產生隔閡。加拿大是一個擁有尊重、多樣性和包容性的國家，而且這些理念是根深蒂固的。」

據加拿大當地媒體近日報道，自新型冠狀病毒疫情傳播以來，加拿大出現了不少針對亞洲社區，尤其是中國社區的種族主義行為和歧視言論，也有人將此次疫情和「沙士」聯繫在了一起。