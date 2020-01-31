【武漢肺炎】專家：痊癒後仍有再感染風險　或會有肺纖維化

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，至今已有不少痊癒病例，不過國家衛健委在周五（31日）的新聞發布會上，專家指出痊癒患者還是有再感染的風險，故亦應加強防護。 此外，專家又提到一般輕症患者痊癒後沒有後遺症，極重患者則可能會有一段時間肺部纖維化。

中日友好醫院呼吸與危重症醫學科呼吸四部及五部主任詹慶元指出，一般的病毒感染規律，患者受病毒感染後都會產生一定的抗體，對人體有保護作用。但是實際上抗體可能持續時間不長，所以已經痊癒的新型冠狀病毒肺炎患者，還是有再感染的風險，他們應該加強防護。

專家指，已經痊癒的新型冠狀病毒肺炎患者，還是有再感染的風險，他們應該加強防護。（美聯社）

對於痊癒患者會否留下後遺症的問題，詹慶元指臨床上發現受新型冠狀病毒感染後，患者主要是肺部受損，但輕症患者應該沒有後遺症，重症患者可能會有一段時間內，遺留一定肺部損害修復變化，例如纖維化。但詹慶元強調，肺部的修復能力非常強，絕大部分的纖維化都可以修復，「但是對極重的，非常非常重的極少數的患者，可能會在比較長的時間內留下一點肺纖維化，我們要加強後期的隨訪。」

詹慶元亦有提到，痊癒患者仍然要注意防護，同時要注意防治感冒。為加強康復，他們初期可以在家中做一些適當的運動，並按照體力增加活動量，以感到沒有明顯的疲勞感為標準。詹慶元續稱，同時還要注意心理的疏導和康復，因為有部分病人經此一疫後，可能會有抑鬱，「有必要的話我們建議去看心理門診。」詹慶元建議，所有的患者應定期到門診進行隨訪復查，包括肺功能、電腦斷層掃瞄等。

（綜合報道）