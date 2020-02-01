【武漢肺炎】上海藥物所稱雙黃連抑制病毒　多地民眾連夜排隊瘋搶

據官媒《人民日報》和《新華社》在微博發布的消息，中國科學院上海藥物所1月31日表示，該所和武漢病毒所聯合研究初步發現，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。 消息一出，隨即在網上引起轟動，全國各地大量民眾連夜前往藥店購買雙黃連，而淘寶、京東等網站上的雙黃連也在幾個小時內被訂購一空。 不過，雙黃連的實際功效受到許多醫生和醫藥媒體的質疑。世界衛生組織此前則在29日曾指出 ，到目前為止，還沒有用於預防和治療新型冠狀病毒的藥物。

上海藥物所稱，中成藥雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒。（網絡圖片）

據《人民日報》上海藥物所方面稱，此前已經啟動由蔣華良院士牽頭的抗新型冠狀病毒感染肺炎藥物研究應急攻關團隊，在前期SARS（沙士）相關研究和藥物發現成果基礎上，聚焦針對該病毒的治療候選新藥篩選、評價和老藥新用研究。

雙黃連口服液由金銀花、黃芩、連翹三味中藥組成。中醫認為，這三味中藥具有清熱解毒、表裡雙清的作用。現代醫學研究認為，雙黃連口服液具有廣譜抗病毒、抑菌、提高機體免疫功能的作用，是目前有效的廣譜抗病毒藥物之一。

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上海藥物所稱，2003年「沙士」期間，上海藥物所左建平團隊率曾證實雙黃連口服液具有抗SARS冠狀病毒作用,十餘年來又陸續證實雙黃連口服液對流感病毒（H7N9、H1N1、H5N1）、嚴重急性呼吸綜合征冠狀病毒、中東呼吸綜合征冠狀病毒具有明顯的抗病毒效應。

雙黃連可抑制新型冠狀病毒的消息傳出，全國多地大量民眾湧向藥房，購買雙黃連口服液，許多地方甚至出現連夜排隊的現象；而淘寶、京東等平台上的網店，雙黃連口服液也迅速被搶購一空。

「雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」消息在網上發酵後，媒體採訪了上海藥物所，不過對於「可以抑制病毒的說法是準確的嘛？」的問題，上海藥物所回應頗為模糊：「對，但也不能拔太高，因為這個科學的事情我們不想說得太過。」

而許多內地醫務人員則直言批評上海藥物所。例如，一位上海三甲醫院醫生就告訴內地媒體《第一財經》：「沒有有力證據證明其療效，如果是才開展臨床研究，就不能表示為『可抑制』，病毒本身在體外就很脆弱，假如當真對病毒有效，那麼對感染病毒的人效用如何？沒有人體試驗，即下結論為『可抑制』太過草率。」

騰訊醫典也發佈題為《闢謠：雙黃連對新型冠狀病毒有效嗎？》的文章稱，尚無有力證據證明雙黃連的療效。而內地醫療公眾號丁香醫生也發佈文章，指所謂的「可抑制病毒」缺乏臨床研究資料；又表示雙黃連過去有大量的不良反應證據。

事實上，到今早7時許，此前曾發布「雙黃連口服液可抑制新型冠狀病毒」的《人民日報》微博也發佈特別提醒：抑制並不等於預防和治療！

媒體經梳理發現，近來國家衛生部門曾推薦多款中藥用於抗擊新型冠狀病毒，例如安宮牛黃丸被國家衛健委和國家中醫藥管理局列為新型冠狀病毒感染的肺炎推薦用藥；藿香正氣口服液等成衛建委新版新型肺炎診療方案推薦中成藥：對於納入醫學觀察伴乏力胃腸不適的群體，可用藿香正氣口服液/膠囊等製劑進行治療。甚至檳榔也被列入國家衛健委新型冠狀病毒肺炎初期、中期診療方案《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第四版）》（國衛辦醫函〖2020〗77號）的推薦處方中。